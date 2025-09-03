恆春突襲垃圾破袋檢查！合格率僅3成 居民錯愕「沒聽說」

恆春突襲垃圾破袋檢查，屏縣議員張榮志（右一）關心。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春鎮近日展開垃圾破袋檢查，引發居民熱議。屏東縣政府環保局結合清潔隊，於2日突擊檢查24包垃圾，竟有16件不合格，僅8件符合規定，合格率僅33%。不合格的商家及機關將依法通知陳述意見，若違規屬實，將面臨1200元罰鍰。

突如其來的稽查讓不少居民錯愕，質疑縣府未充分宣導，屏縣議員張榮志也呼籲應針對偏鄉地區加強說明，給予緩衝期，避免民怨沸騰。

「怎麼突然就開罰了？完全沒聽說！」恆春居民李先生氣憤表示，許多民眾對垃圾分類細項不熟悉，突襲檢查讓人措手不及。縣議員張榮志到場關心，指出城鄉資訊落差明顯，偏鄉居民難以即時掌握政策細節。他強調，縣府應先聚焦宣導，讓民眾了解分類規定，而非直接開單，「這樣的執法方式只會讓人反感！」張榮志建議，針對偏鄉應延長宣導期，循序漸進推動政策。

屏東縣環保局自去年8月起推動垃圾破袋檢查，至今全縣檢查逾14萬包垃圾，合格率從47%提升至85%，每月回收量增加1650公噸，成效顯著。然而，恆春鎮的低合格率顯示宣導不足。

環保局表示，政策初期以勸導為主，今年起針對不合格者開罰，違規者多因將廚餘、一次性飲料杯等資源回收物混入一般垃圾。環保局坦言，檢查初期民眾難免緊張，甚至誤解清潔隊「針對個人」，但耐心說明後，多數居民已逐漸配合，回收率從2至3成大幅提升至7至8成。

為深化垃圾分類觀念，縣府過去一年舉辦逾200場宣導，觸及3萬多人次。環保局呼籲，做好分類不僅有益環境，還能避免罰款，鼓勵民眾養成「自備、重複、少用」習慣。面對恆春居民的質疑，環保局承諾將要求鄉鎮公所持續加強宣導，盼以教育取代懲罰，攜手打造永續環境。

