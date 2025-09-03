為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    彰化市、和美鎮今起停水39小時 縣警局擺大水桶應戰

    彰化市今起大停水，市長林世賢一早前往加水站視察有無備妥足夠水源。（圖由林世賢提供）

    彰化市今起大停水，市長林世賢一早前往加水站視察有無備妥足夠水源。（圖由林世賢提供）

    2025/09/03 08:32

    〔記者湯世名／彰化報導〕停水了！彰化市、和美鎮從今天（3日）凌晨零時起大停水，停水時間長達37到39個小時，其中彰化市停水區域廣達62個里，包括市長林世賢等人住家昨天深夜就開始停水，彰化縣警局也因應這次大停水，有鑑於警局局本部有300多人每天要使用廁所，縣警局每個男女廁外都擺放大水桶來應戰。

    因南投縣鳥嘴潭下游管線改接工程，彰化市與和美鎮大部分的里將面臨長達37到39小時的停水，直到明天下午3點才會復水。彰化市除了水公司的46處臨時供水站，市公所也在市區偏遠區增設3座大水塔，讓市民在停水期間不愁無水可用。

    市長林世賢今天一早前往視察大水塔的供水情況，並呼籲市民務必把家中抽水馬達關掉，以免因抽不到水引發安全之虞。縣警局局本部有300多名外勤與內勤人員，所幸局本部頂樓、地下室有大水塔，因此呼籲警察人員能節約用水，不過有鑑於每個樓層都有男女廁，為解決男女人員如廁問題，警察局也在每個廁所前都放置一個大水桶因應。

    彰化市今起大停水，已有許多住家從昨晚起就停水。（記者湯世名攝）

    彰化市今起大停水，已有許多住家從昨晚起就停水。（記者湯世名攝）

    彰化市今起大停水，縣警局在每個樓層男女廁外都放置大水桶因應。（記者湯世名攝）

    彰化市今起大停水，縣警局在每個樓層男女廁外都放置大水桶因應。（記者湯世名攝）

