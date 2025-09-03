預防山難！ 20日合歡山莊辦免費登山安全講座

林保署南投分署9月20日將於合歡山莊舉辦 2場免費登山安全講座，提升民眾登山安全意識。（林保署南投分署提供）

2025/09/03 08:41

〔記者張協昇／南投報導〕山林解禁後山難頻傳，為提升民眾登山安全意識，林業及自然保育署南投分署將於9月20日（星期六）於合歡山莊舉辦2場免費登山安全講座，主題分別為「負責任登山」與「山徑上的田野誌」，例如教導山友迷途預防與處置方式，且以研究人員與公民科學的視角，帶領民眾從不同角度探索山林，講座內容實用且有趣，採現場自由入座，愛好山林民眾不容錯過。

林業及自然保育署南投分署指出，於9月20日早上9點半至11點半舉行的「負責任登山」講座，專業講師將以實務經驗，引領參與者了解登山風險管理、登山計劃書準備、野外急救應對、迷途預防與處置方式及無痕山林7大原則，並透過案例分享與實務教學，協助新手登山者掌握戶外活動的安全原則，同時培養尊重自然環境與永續發展的責任感。

至於下午1點半至3點半進行的「山徑上的田野誌」講座，分為「野外調查人員的山中日常」、「巨木上的生態學」及「公民科學上山去」3項主題，讓愛好山林的民眾，了解研究人員如何攀上大樹觀察動植物、只為揭開森林生態奧祕的專業研究精神，並透過智慧型手機，人人都能參與生態紀錄，讓登山者也能成為山林故事的共同書寫者。

南投分署表示，參與講座無需事先報名，採現場自由入座，盼透過講座，讓民眾能更安全、負責任地享受大自然。

合歡山莊9月20日將舉辦「負責任登山」 免費登山安全講座，預防山難發生。（記者張協昇攝）

