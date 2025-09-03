為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新光三越中港店洗燈柱、掛上大招牌...... 網友期待「要逛遍每一層」

    新光三越中港店復業在即，進行燈柱的清洗。（記者蘇金鳳攝）

    2025/09/03 07:37

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕新光三越台中中港店今年2月發生氣爆，積極展開修復，從上月起就傳出9月27日前將復業， 近來新光三越的全貌已逐步浮現，不但鷹架已拆超過一半，昨天很多民眾都看到有新光三越的字樣的燈柱在進行清洗，還有在大樓上架新光三越的招牌，讓很多忠實粉絲們興奮不已，紛紛在社群網路留言，「覺得感動」「我要哭了」。

    日前傳出新光三越中港店預計9月27日前會復業，很多「新粉」就開始關注進度，都發局8月29日同意備查新光三越的「整體整建修復至可供使用計畫書（變更版）」，後，新光三越拆鷹架的動作更積極。

    昨天新光三越開始清洗「蒙塵」已久的燈柱，洗後煥然一新，同時招牌也高掛大樓上，遠遠就可看到，雖然新光三越至今仍對復業日期未證實，但九月復業應該沒問題。

    有「新粉」在社群網路紛紛留言「沒有新光三越的日子，那區非常黯淡無光」、「期待回歸」、「好感動，重開後我要每層都逛遍」，不過也有網友希望新光三越要能解決塞車問題。

    新光三越中港店復業在即，已掛上新光三越的大招牌。（新光三越提供）

