琵琶颱風估最快今生成 賈新興曝侵襲日本路徑

2025/09/03 09:19

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對位於那霸東南方650公里海面上的熱帶性低氣壓TD18，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今晨發文指出，預估最快在今晚至明日有發展為琵琶颱風的趨勢，並會在明天至週五影響日本九州及本州等地。

賈新興指出，未來10天太平洋高壓偏強，高溫悶熱大致午後西北雨。預估熱帶性低氣壓TD18於今晚至4日有發展為颱風的趨勢，並將於4日至5日影響日本九州及本州。

賈新興表示，預估明天（週四）午後桃園以南山區有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫陣雨。週五午後苗栗以南及花東有零星短暫陣雨。週六午後苗栗以南有局部短暫陣雨，花東亦有零星短暫雨。

至於下週日台南以南沿海有零星短暫雨，午後高雄以北有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫陣雨。下週一，午後各地山區及苗栗以南有局部短暫陣雨。下週二，午後苗栗以南山區及雲林以南有零星短暫雨。

賈新興也提到，預估下週三，午後山區及台南以南有零星短暫雨，晚起至下週四清晨，台南以南及南台東有局部短暫雨。下週四，午後雲林以南有局部短暫陣雨，花東亦有零星短暫陣雨。下週五清晨，鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後苗栗以南有局部短暫陣雨。

