南投地方產業創新研發 12家廠商獲補助

南投戲院積極團轉型，獲得「地方產業創新研發推動計畫」補助。（.記者張協昇攝）

2025/09/03 06:35

〔記者張協昇／南投報導〕為鼓勵中小企業加強創新研發，南投縣政府積極輔導縣內廠商參與「地方產業創新研發推動計畫」（地方型SBIR），今年度補助計畫審核結果出爐，共有包括南投戲院等12家廠商獲得補助，補助款共計911萬8000元。

南投縣政府建設處表示，為鼓勵中小企業從事技術、產品等研發與創新，以強化競爭力，自2007年度起，經濟部中小企業處與地方政府合作，辦理「地方產業創新研發推動計畫」，以落實創新研發在地紮根、深化，依地方群聚差異性，各自發展出不同的地方特色產業。

建設處指出，該補助計畫今年共受理29件申請案，經審查核定12家廠商獲得補助，通過率為41％。獲得補助的中小型企業均為縣內具地方特色產業，包括南投戲院、榕樹實業、悅山工坊、久允工業、亞羅米克氫能、清流生技、日晨企業社、至尊有限公司、合益人文開發、台灣碳金科技、普林斯企業及二十九號農莊。

建設處強調，這12家廠商創新研發重點主要聚焦於具有地方特色的農業食品、觀光休憩、精密電子及生活工藝產業等創新研發推動計畫，縣府將加強督促計畫執行，提升其產值、增加就業率。如百年南投戲院近幾年積極轉型，除成為文創觀光景點，也積極配合縣府相關單位進行衛教、社福、環保等業務宣導活動，讓戲院不再只是戲院。

南投戲院配合縣府相關單位，進行衛教等宣導活動。（南投縣政府提供）

