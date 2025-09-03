強烈閃電劃破夜空！台北101捕捉驚人瞬間 鄭明典：真是巨大

「台北101」昨晚在臉書粉專分享閃電畫面，並指「剛剛窗外閃個不停，窗編在加班時手一抖，竟然捕捉到閃電劃過的瞬間！ 」（圖擷自臉書）

2025/09/03 06:42

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於高壓減弱、水氣增多，近日午後西部地區容易下起局部雷陣雨，昨日包含前氣象局長鄭明典及「台北101」都陸續分享驚人的閃電畫面，讓網友紛紛直呼「好強大的閃電」、「真嚇人」、「好可怕」。

「台北101」昨晚在臉書粉專分享閃電畫面，並指「剛剛窗外閃個不停，窗編在加班時手一抖，竟然捕捉到閃電劃過的瞬間！ 」小編也形容「台北的天空果然比誰都會表演，傍晚的夕陽不是還好好的嗎」、「不過提醒大家，這兩天午後雷陣雨出沒的機率很高，記得帶傘出門，別被突如其來的豪雨打亂行程喔！」

鄭明典昨晚間也轉貼網友分享的閃電照片，並直呼「真是巨大的閃電！」一樣引發網友議論，甚至有網友稱「明天（週三）93閱兵啊，老天震怒了」。

昨日下午氣象署也曾提醒，台灣仍受到高層冷心低壓影響，西半部地區普遍有午後雷陣雨發展，且對流發展可能較為劇烈，降雨時間也比較長，可能延續至傍晚，提醒民眾注意雷擊、強陣風，且不排除再有冰雹。

