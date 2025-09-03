09/03 各報重點新聞一覽

賴清德總統昨出席軍人節暨全民國防教育日表揚大會致詞時表示，唯有強化國防戰力，落實全民團結，才能夠真正守護國家主權與民主自由人權。（記者田裕華攝）

2025/09/03 06:52

自由時報

「團結必勝、侵略必敗」 賴：強化國防 才能守護民主自由

國防部昨日舉辦「一一四年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」。總統賴清德出席並致詞表示，真正的和平來自於團結抵抗侵略的決心和堅強的實力，「團結必勝、侵略必敗」，我們深知和平無價、戰爭沒有贏家，唯有強化國防戰力，落實全民團結，才能夠真正守護國家主權與民主自由人權。

請繼續往下閱讀...

詳見「團結必勝、侵略必敗」 賴：強化國防 才能守護民主自由。

洪秀柱今出席中國93閱兵 民進黨：背棄歷史 傷害中華民國

國民黨前主席洪秀柱表態出席中共九三閱兵，民進黨嚴正譴責洪甘願與中共同聲同調，並痛斥國民黨對中共惡行惡行噤聲，背棄歷史、嚴重傷害中華民國尊嚴；民進黨發言人吳崢更怒斥，解放軍的武器就是準備對付台灣，國民黨政要跑去幫忙耀武揚威是什麼意思？國民黨應開除這些人！

詳見洪秀柱今出席中國93閱兵 民進黨：背棄歷史 傷害中華民國。

檢警5月就鎖定 洗錢220億 「雨刷」蔡政宜羈押禁見

曾因涉入職棒假球弊案的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜再涉洗錢案，檢警查出蔡政宜洗錢金額高達二百廿億新台幣，抽成獲利約二億元，八月卅一日蔡在桃園機場出國前被檢警攔截到案，橋頭地檢署訊後向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。

詳見檢警5月就鎖定 洗錢220億 「雨刷」蔡政宜羈押禁見。

聯合報

美撤台積南京廠豁免 後續半導體關稅恐下重手

彭博二日報導，美國已撤銷台積電向其位在中國大陸的南京廠自由運送必要設備的授權，恐將限制台積電這座成熟製程晶片廠的產能。

詳見美撤台積南京廠豁免 後續半導體關稅恐下重手。

李翔宙：政府怯於申揚抗戰勝利 是民心盡失寫照

今天是九三紀念日，中共將舉辦抗戰勝利八十周年閱兵。賴清德總統昨天主持「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，僅提二次大戰終戰八十周年，未論八年抗日歷史。國安局前局長李翔宙表示，抗戰勝利正是中華民國發揮正義、扳倒解放軍的歷史史實，當今政府怯於申揚抗戰勝利的懦弱萎縮，讓人感慨時下民心盡失的真實寫照。

詳見李翔宙：政府怯於申揚抗戰勝利 是民心盡失寫照。

中國時報

慶軍人節 總統只稱終戰 不提抗戰

今天是「九三軍人節」，也是對日抗戰勝利80周年，賴清德總統2日主持「114年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，通篇致詞未提抗戰勝利80周年，只說，今年是第二次世界大戰終戰80周年，從二戰的勝利、九二海戰以及823砲戰的光輝，最寶貴的教訓就是「團結必勝、侵略必敗」。

詳見慶軍人節 總統只稱終戰 不提抗戰。

生育給付加碼 每胎估多領3萬

依勞保條例規定，現行女性被保險人生育時，可請領2個月投保薪資生育給付。據了解，為搶救生育，勞動部明年編列逾30億元預算加發生育給付，若以每年約10萬人請領生育給付試算，估計平均每胎可再多領3萬元。此外，勞動部為推動育嬰留職停薪按日申請措施，已編列5億元獎勵中小企業雇主配合政策。

詳見生育給付加碼 每胎估多領3萬。

國民黨前主席洪秀柱表態出席中共九三閱兵，民進黨嚴正譴責洪甘願與中共同聲同調，並痛斥國民黨對中共惡行惡行噤聲，背棄歷史、嚴重傷害中華民國尊嚴。（資料照）

檢警查出嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜涉洗錢金額高達220億新台幣，抽成獲利約2億元，橋頭地檢署訊後向橋頭地院聲請羈押禁見獲准。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法