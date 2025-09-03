輕颱琵琶恐明天生成！模擬路徑曝

氣象專家吳德榮指出，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」（左）顯示，熱帶低壓接近九州再向東北東大迴轉，橫掃日本本土；最新歐洲系集模式（右）顯示，熱帶系統的個別系集模擬路徑分布在平均路徑的兩側，確定對台無威脅。（圖擷自洩天機教室專欄）

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（3日）上半天各地多雲，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今、明（4日）兩天山區及部分平地應注意午後局部大雷雨，可能伴隨瞬間強降雨、冰雹等發生；輕颱琵琶預計明天生成，對台無威脅。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明兩天各地多雲時晴，高溫微降仍偏熱；午後山區有對流發展，擴及部分平地，需注意局部大雷雨，伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹的發生。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，週五（5日）、六（6日）各地晴朗，北部酷熱，高溫達37至38度，中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑；午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及鄰近平地的機率。

吳德榮指出，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓在琉球東南方海面，預計明日發展為輕颱琵琶，向北北西轉北進行，接近九州再向東北東大迴轉，橫掃日本本土。

吳德榮分析，最新歐洲系集模式則顯示，熱帶系統的模擬平均路徑，與氣象署的預測路徑類似；個別系集模擬路徑則分布在平均路徑的兩側，顯示有一定的不確定性，但確定對台無威脅。

