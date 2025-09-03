全台「紫外線過量」！午後西部防雷陣雨 大台北35度高溫

氣象署表示，今各地雲量稍多但仍有陽光，紫外線將達過量級。（資料照）

2025/09/03 06:30

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（3日）上半天各地多雲，恆春半島不定時有零星短暫陣雨，清晨至上午西半部地區也有零星短暫陣雨發生的機會；午後在西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，特別是各地山區降雨機率較高，在西半部山區有局部大雨發生的機率。

溫度方面，各地高溫普遍為32至34度，大台北平地及屏東近山區局部可達35度，雲量稍多但仍有陽光，各地紫外線將達過量級；離島天氣方面，澎湖多雲時晴27至31度，金門晴時多雲27至32度，馬祖晴時多雲27至31度。

熱帶性低氣壓TD18清晨2時中心位置在台北東方1180公里之海面上，以每小時28公里速度，向北北西進行，有發展為輕度颱風的趨勢，若行程可能將命名為「琵琶颱風」，未來將朝日本方向移動，對台灣天氣無直接影響。

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

明天（4日）各地為多雲到晴，僅恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，西半部山區並有局部大雨發生的機率；週五（5日）各地為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

週六（6日）東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；下週日（7日）至週二（9日）南方雲系北移，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中部以北地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 31 ~ 41 31 ~ 40 33 ~ 37 28 ~ 35

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

