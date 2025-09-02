南高雄翻轉契機！高捷車站旁13件土開案、9件在鐵路以南

亞洲資產管理中心高雄專區內首宗公辦都更案9/2舉辦招商說明會，副市長林欽榮（左）說明該基地各項優勢條件。（記者王榮祥攝）

2025/09/02 00:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕亞洲資產管理中心高雄專區內首宗公辦都更案9/2舉辦招商說明會，連同此案、高市捷運局共推出13件捷運站旁聯合開發或公辦都更，其中9件在鐵路以南，地方看好將成為亞洲新灣區以外，南高雄重要翻轉契機。

高市府近期接連舉辦R20聯開案動土、O9苓雅運動園區站BC基地招商、O10與Y18衛武營站聯開案簽約、以及前金區後金段44地號等8筆土地公辦都更招商說明會；副市長林欽榮信心喊話，此刻正是投資高雄最夯時機。

請繼續往下閱讀...

捷運局說明，13案分別是10件聯合開發與3件公辦都更，其中9件標出（2案已動工）、3件公告招商中， 紅線RK1東基地預計明年招商。

地方注意到13案中有9件在鐵路以南（含綠園道上的Y10），在台積電、橋科這幾年讓北高雄搶盡風采之餘，這9案將成南高雄翻轉契機。

13案分別為橘線O4、橘線O13、黃線Y10、紅線RK1西基地、紅線R20、黃線Y15、橘線O10與Y18、紅線RK1東基地、橘線O9A基地、橘線O9BC基地，公辦都更3件為五權段、A5（R17旁）、後金段；位於北高雄的有紅線RK1東與西兩基地、紅線R20、A5等4件，9件在鐵路以南的南高雄。

高市議員張博洋表示，聯開案能整合交通建設與土地利用，透過公私協力創造兼顧經濟效益與都市發展雙贏局面，南高雄面臨都市老化課題，預期聯開能提升土地效益，帶動周邊發展。

高市捷運局累計推出13件捷運站旁土地聯合開發或公辦都更案，其中9案位在南高雄。圖為第一處動工的O4聯開案。（記者王榮祥攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法