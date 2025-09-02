高雄風災豪雨受創嚴重 爭取5.37億元治山防災

桃源區勤和里東庄部落大量土石崩塌，水利局搶通供民眾通行。（記者陳文嬋攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市歷經丹娜絲颱風及0728豪雨重創，新生崩塌地482處共307公頃全國居冠，水利局提報災害復建水土保持工程71件，爭取中央經費4.37億元治山防災；農業部農村水保署將現地勘查，將審查結果陳報公共工程委員會審議，林業署預定投入經費1億元，辦理藤枝林道等4件災害復建工程。

水利局提報災害復建水土保持工程71件共4.37億元，以那瑪夏17件最多，其次為桃源區8件；前三大工程為那瑪夏區瑪雅里那次蘭橋上游右岸坡面災害復建工程4200萬元、消防局那瑪夏分隊旁瑪雅吊橋下游左岸護岸災害復建工程3413萬元、那瑪夏區通往青山野溪災害復建工程2996萬元。

高雄新生崩塌地以荖濃溪集水區340處共221公頃致災最嚴重，市府已提報災害復建工程8千多萬元，包括桃源區勤和里東庄溪護岸災害復建工程1935萬元、桃源區梅山里梅山口荖濃溪支流野溪護岸復建1905萬元等。

此外，新生崩塌地高達370處共245公頃為國有林地，尤其是藤枝林道沿線柔腸寸斷，多處路面陷落土方流失、邊坡崩塌及橋梁基樁崩壞等，將投入3600萬元辦理復建工程；另18.2公里發生嚴重崩塌，將以打設臨時便道方式因應。

「寶來屋脊」美瓏山15公里處發生大崩塌，崩塌面積45公頃，造成林道15公里中斷，林業署已進行林道沿線土石雜木清理及緊急搶修，後續將投入1800萬元，辦理災害復建工程。

另外，甲仙區東安里崩坪坑溪上游山坡地發生崩塌8公頃，大量土砂流至下游油礦4號橋匯流口，造成橋梁通洪斷面阻塞情形，林業署目前辦理「崩坪坑崩塌地處理二期工程」變更設計，將投入經費3500萬元，優先針對淤積土砂進行清運，加強深槽流路疏通。

桃源區勤和里東庄部落大量土石崩塌，水利局搶通供民眾通行。（記者陳文嬋攝）

