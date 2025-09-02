衝一波！中原文創中秋夯肉俱樂部 早鳥優惠開跑了

桃園中壢中原文創園區去年舉辦「中原文創─中秋夯肉俱樂部」時的盛況。（資料照，中原文創園區提供）

2025/09/02 23:06

〔記者李容萍／桃園報導〕迎接中秋節，桃園市中壢區中原文創園區將於10月4日至5日舉辦「中原文創─中秋夯肉俱樂部」烤肉活動。延續去年千人烤肉的熱烈回響，今年活動全面升級，推出3種不同選擇的烤肉套組，現場規劃文創市集、舞台表演、自助卡拉OK機，以及抽獎活動，參與民眾烤肉、看表演兼拿獎品，早鳥優惠即日起開跑至14日止，每組費用1699至2999元不等。

中原文創園區總監游冉琪表示，烤肉套組有適合5人的「好友聚•輕享套餐」、6至8人的「豪美味•就滿足套餐」以及8至10人的「歡聚時•豪享套餐」，滿足各種團聚需求，除了享用美味烤肉，周邊主題也十分精彩，包含「中秋大力小食街」提供義式冰品、知名飲料品牌及啤酒餐車等節慶攤位，讓民眾有不一樣的烤肉體驗；「大力舞台」邀請吉他彈唱優質女聲Nemo、DJ熱力Live演出等，讓烤肉不冷場；「大力K歌台」提供民眾自助點唱，凡於舞台上秀歌喉、高歌一曲即可獲得2瓶運動飲品，與親朋好友一同分享。

另外，「夯運之夜」抽獎活動每日將抽出100組幸運兒，獎項包含即可拍相機、模型賽車、火烤兩用鍋、烤麵包機及料理美食鍋等多項好禮，讓民眾帶回家。

游冉琪說，烤肉套組早鳥優惠至9月14日止，除了優惠價格還加碼贈多樣好禮，不僅可獲得「大力兔紓壓按鍵吊飾」，前100位報名還可獲得「夯肉俱樂部隨身扇」以及精釀啤酒或手搖飲品兌換券。此外，活動日恰巧為「2025 TAxT桃園科技藝術節」的展期，民眾除了與親朋好友團聚，也可以一窺以 「混種演化．未來生命 New Type」為主軸的科技藝術展。

活動報名可洽中原文創園區官網或臉書粉絲專頁。

