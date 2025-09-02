為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    上學日7時到8時 基隆市劉銘傳路車輛只出不進

    基隆市銘傳國中學生數高達1100多人，學生上下學時，多依賴父母親接送，造成劉銘傳路壅塞；圖為9月1日起，實施上學時間7時到8時交通管制，學生走在通學區內相對安全。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市銘傳國中學生數高達1100多人，學生上下學時，多依賴父母親接送，造成劉銘傳路壅塞；圖為9月1日起，實施上學時間7時到8時交通管制，學生走在通學區內相對安全。（圖為基隆市政府提供）

    2025/09/02 22:46

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府今天（2日）19時宣布，為了解決長期以來劉銘傳路早上7到8時人車爭道困境，即日起，週一到週五實施車輛單向管制措施。除了確保銘傳國中1100多位學生與民眾安全外，更大幅改善了劉銘傳路的龐大車流，有效改善人車爭道困境，提升求學環境的安全。

    根據退休教育人員向記者透露，基隆市銘傳國中全校學生數1100多人，實際居住在學區內學生數不到一半，大多數都是父母遷戶籍寄在親友處，造成家長每天早上要開車或騎摩托車接送孩子，在劉銘傳路、仁二路口放學生下車，走路到校約10到15分鐘；但是，這個行之有年的潛規則，因為銘傳國中校舍改建，國中七年級學生要改到銘傳國中尚智分校上課，銘傳的學生及家長習慣將孩子載到校門口上課。

    隨著銘傳國中校舍改建竣工，學生要回劉銘傳路的校本部上課，龐大的學生上學人龍蜿蜒在劉銘傳路車陣中，有些家長不願依循往例，將車開上學校門口，造成校門口大塞車，學務人員更因此屢遭家長抗議，頻頻向市長信箱投訴。

    銘傳國中的通學區計畫係透過多次會勘，並召開地方說明會與各界溝通，更不斷在校內學生及家長進行宣導交通管制措施；市府教育處邀集各單位協助銘傳國中進行通學區計畫的推行，包含由工務處協助公共障礙物移除、交通處協助進行車輛管制交通標誌設置、仁愛區公所協助張貼公告及受理當地居民通行證發放。

    基隆市銘傳國中學生數高達1100多人，學生上下學時，多依賴父母親接送，造成劉銘傳路壅塞。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市銘傳國中學生數高達1100多人，學生上下學時，多依賴父母親接送，造成劉銘傳路壅塞。（圖為基隆市政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播