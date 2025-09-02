上學日7時到8時 基隆市劉銘傳路車輛只出不進

基隆市銘傳國中學生數高達1100多人，學生上下學時，多依賴父母親接送，造成劉銘傳路壅塞；圖為9月1日起，實施上學時間7時到8時交通管制，學生走在通學區內相對安全。（圖為基隆市政府提供）

2025/09/02 22:46

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府今天（2日）19時宣布，為了解決長期以來劉銘傳路早上7到8時人車爭道困境，即日起，週一到週五實施車輛單向管制措施。除了確保銘傳國中1100多位學生與民眾安全外，更大幅改善了劉銘傳路的龐大車流，有效改善人車爭道困境，提升求學環境的安全。

根據退休教育人員向記者透露，基隆市銘傳國中全校學生數1100多人，實際居住在學區內學生數不到一半，大多數都是父母遷戶籍寄在親友處，造成家長每天早上要開車或騎摩托車接送孩子，在劉銘傳路、仁二路口放學生下車，走路到校約10到15分鐘；但是，這個行之有年的潛規則，因為銘傳國中校舍改建，國中七年級學生要改到銘傳國中尚智分校上課，銘傳的學生及家長習慣將孩子載到校門口上課。

隨著銘傳國中校舍改建竣工，學生要回劉銘傳路的校本部上課，龐大的學生上學人龍蜿蜒在劉銘傳路車陣中，有些家長不願依循往例，將車開上學校門口，造成校門口大塞車，學務人員更因此屢遭家長抗議，頻頻向市長信箱投訴。

銘傳國中的通學區計畫係透過多次會勘，並召開地方說明會與各界溝通，更不斷在校內學生及家長進行宣導交通管制措施；市府教育處邀集各單位協助銘傳國中進行通學區計畫的推行，包含由工務處協助公共障礙物移除、交通處協助進行車輛管制交通標誌設置、仁愛區公所協助張貼公告及受理當地居民通行證發放。

