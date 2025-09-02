為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    熱帶低壓生成！最快明天增強為颱風「琵琶」 對台影響曝光

    日本氣象廳2日晚間發布颱風情報和路徑潛勢圖。（圖翻攝自日本氣象廳）

    日本氣象廳2日晚間發布颱風情報和路徑潛勢圖。（圖翻攝自日本氣象廳）

    2025/09/02 22:33

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本氣象廳今晚（2日）發布颱風情報，日本南方（台灣東南方）有熱帶性低氣壓生成，未來24小時內可能進一步增強為今年第15號颱風「琵琶」（Peipah，澳門命名），但從日本氣象廳公布的路徑潛勢圖來看，對台灣沒有直接影響。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天上午指出，隨著太平洋高壓勢力減弱東退，低壓帶轉趨活躍，熱帶擾動95W順勢北上，預計週四和週五（4日、5日）會通過日本南側，與此同時也將帶動低壓帶往北擴展，接下來菲律賓東方、南海均可能有新的低壓誕生。

    天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇2日則說，熱帶擾動95W北上趨近日本，週三到週五（3日至5日）這幾天要多加注意該系統影響，不排除發展為颱風。

    而日本氣象廳今晚9點多發布颱風情報，台灣時間2日晚間8點台灣東南方海面上生成一個熱帶低壓，中心位置在北緯21.5度、東經133.6度，目前以時速20公里朝北前進，預計明晚會進一步增強為颱風「琵琶」。根據日本氣象廳公布的路徑潛勢圖，該系統後續將往日本九州前進，從關西橫掃到關東，對台灣不會有直接影響。

