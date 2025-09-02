高雄清潔隊招考第二關320人晉級 87位碩士僅存8人

高雄清潔隊招考第二關320人晉級，全國首創男女各半。（記者陳文嬋攝）

2025/09/02 22:29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市清潔隊招考正式隊員，首關533人通過面試，挺進第二關體能測驗，今天成績揭曉，320人晉級，全國首創男女各半。第一關博士掛0，來到第二關碩士僅存8人，大學生通過最多150人，第三關筆試見分曉，整體錄取人員9月19日放榜。

高雄市環保局清潔隊暌違3年多，招募正式隊員260人，正取100人、備取160人，月薪超過4.6萬元，吸引4057人報考，學歷最高博士1人，碩士學歷87人，高中職學歷人數最多，分面試、體能測驗、筆試3關考試，整體錄取率6.5％，戰況激烈。

環保局分五大組考試，民眾可選擇離家近區隊報考，由各區清潔隊長擔任考官，從中挑選合適人才，首關面試應考人數3801人，僅533人過關，男女通過比例2：1，博士學歷1人意外淘汰，碩士學歷僅12人過關，以大學學歷225人過關最多，其次高中職學歷209人、專科學歷64人、國中學歷21人、國小畢業2人。

第二關體能測驗折返跑60公尺，環保局除了維持分組考試，今年首創男女各錄取一半名額，避免男讓女秒數爭議，男女成績分開排序擇優入取，男女平等讓考試更公平。

今天體能測驗成績揭曉，總計320人成功晉級，邁入第3試筆試，12名碩士學歷僅存8人，大學生過關最多150人，其次為高中職學歷114人、專科學歷37人、高中職學歷114人、國中學歷10人、國小學歷1人。

