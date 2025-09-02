為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄三多商圈沒落？在地商圈協會推興中市場青年創市計畫吸引人潮

    「三多商圈發展協會」推出興中市場青年創市計畫。（協會提供）

    「三多商圈發展協會」推出興中市場青年創市計畫。（協會提供）

    2025/09/02 21:33

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄三多商圈的新光三越、SOGO兩家百貨公司，近年業績衰退，人潮大不如前；「三多商圈發展協會」不認為商圈沒落，自力舉辦各類活動，吸引人潮回籠，近期並針對商圈內的興中市場，推出青年創市計畫。

    約20多年前，三多商圈仍是高雄最熱門的商圈，尤其商圈內有新光三越三多店、SOGO、高雄大遠百等3家百貨公司，購物人潮相當多。自從北高雄漢神巨蛋商圈、南高雄的夢時代崛起後，新光三越與SOGO兩家百貨業績節節衰退，不少樓層出現空櫃，連帶影響其他商家的生意。

    不過，「三多商圈發展協會」理事長徐吉田不認為商圈衰退，他舉例說，高雄地王目前還是大遠百，附近還有亞灣區、軟科等重大建設，高雄首富里前鎮區建隆里也在這裡，購買力高。此外，捷運三多站一直穩居各站人數第4名，僅次於高鐵站、高雄車站、巨蛋站。

    為活絡商圈，三多商圈發展協會目前一年辦2次、共4場市集，同時以雙市集形態呈現，包括文橫三路封街的餐車市集、盛興公園環保市集，平均1次（2天）能吸引2.5萬人，人潮還擴散到SOGO及新光三越，未來並計畫擴大舉辦耶誕購物節。

    有感於商圈內的興中市場歷史悠久，目前僅剩10幾個攤位，還有2、3攤準備退休，徐吉田開始推動青年創市計畫，由旅悅國際青年旅館提供進駐興中市場青年的籌備期共享空間，降低創業初期負擔，SOGO則協助青年品牌與攤商在市場內的宣傳與行銷連結，期待打造「有溫度、有故事的新市場風景」。

    三多商圈前年並與台北永康商圈締結姊妹商圈，期盼在共同行銷下，提高三多商圈的能見度，讓日韓旅客有興趣南下購物消費。

    對此，高雄市經發局強調，今年有補助興中市場修繕，預計今年底完工；為促進商圈發展，經發局也協助商圈舉辦各項活動、發展商圈特色，並爭取中央資源投入商圈。

    三多商圈發展協會舉辦市集，成功吸引人潮。（協會提供）

    三多商圈發展協會舉辦市集，成功吸引人潮。（協會提供）

    三多商圈的新光三越（左）、SOGO（右）兩家百貨公司，人潮大不如前。（記者葛祐豪攝）

    三多商圈的新光三越（左）、SOGO（右）兩家百貨公司，人潮大不如前。（記者葛祐豪攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播