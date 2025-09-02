高雄三多商圈沒落？在地商圈協會推興中市場青年創市計畫吸引人潮

「三多商圈發展協會」推出興中市場青年創市計畫。（協會提供）

2025/09/02 21:33

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄三多商圈的新光三越、SOGO兩家百貨公司，近年業績衰退，人潮大不如前；「三多商圈發展協會」不認為商圈沒落，自力舉辦各類活動，吸引人潮回籠，近期並針對商圈內的興中市場，推出青年創市計畫。

約20多年前，三多商圈仍是高雄最熱門的商圈，尤其商圈內有新光三越三多店、SOGO、高雄大遠百等3家百貨公司，購物人潮相當多。自從北高雄漢神巨蛋商圈、南高雄的夢時代崛起後，新光三越與SOGO兩家百貨業績節節衰退，不少樓層出現空櫃，連帶影響其他商家的生意。

不過，「三多商圈發展協會」理事長徐吉田不認為商圈衰退，他舉例說，高雄地王目前還是大遠百，附近還有亞灣區、軟科等重大建設，高雄首富里前鎮區建隆里也在這裡，購買力高。此外，捷運三多站一直穩居各站人數第4名，僅次於高鐵站、高雄車站、巨蛋站。

為活絡商圈，三多商圈發展協會目前一年辦2次、共4場市集，同時以雙市集形態呈現，包括文橫三路封街的餐車市集、盛興公園環保市集，平均1次（2天）能吸引2.5萬人，人潮還擴散到SOGO及新光三越，未來並計畫擴大舉辦耶誕購物節。

有感於商圈內的興中市場歷史悠久，目前僅剩10幾個攤位，還有2、3攤準備退休，徐吉田開始推動青年創市計畫，由旅悅國際青年旅館提供進駐興中市場青年的籌備期共享空間，降低創業初期負擔，SOGO則協助青年品牌與攤商在市場內的宣傳與行銷連結，期待打造「有溫度、有故事的新市場風景」。

三多商圈前年並與台北永康商圈締結姊妹商圈，期盼在共同行銷下，提高三多商圈的能見度，讓日韓旅客有興趣南下購物消費。

對此，高雄市經發局強調，今年有補助興中市場修繕，預計今年底完工；為促進商圈發展，經發局也協助商圈舉辦各項活動、發展商圈特色，並爭取中央資源投入商圈。

三多商圈發展協會舉辦市集，成功吸引人潮。（協會提供）

三多商圈的新光三越（左）、SOGO（右）兩家百貨公司，人潮大不如前。（記者葛祐豪攝）

