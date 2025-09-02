桃園龍潭渴望里救援受傷穿山甲萌寶 今傍晚野放送返山林

桃園市龍潭區渴望里成功救援一隻穿山甲萌寶，今日傍晚野放。（渴望里民許閎智提供）

2025/09/02 21:19

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭區渴望里今（2）日傍晚在山區成功野放一隻負傷後治癒的幼年穿山甲。渴望里里長洪揚才表示，渴望里位於霄里溪上游，很適合保育類野生動物的穿山甲棲息，近年來至少4件里民直擊蹤跡，此次里民合力成功救援穿山甲，更有家長帶著小朋友近距離觀察，野放過程小朋友都很高興能有這麼可愛的穿山甲當「厝邊」。

洪揚才說，上個月27日下午，龍潭地區雷雨交加，剛好又有地震，入夜後這隻尾巴受傷的小穿山甲，慌亂迷走在渴望里渴望二路上，不時有車輛疾駛而過，在輪下驚嚇閃避，非常危險。幸有里民發現立即通報他，在市府農業局林務科指導下進行緊急救援，將這隻不到1歲的小穿山甲暫時安置，隔天上午由他親送往農業局特約獸醫診所（也是桃園鳥會附設野生動物診所）檢查及治療。

診所獸醫郭昱德表示，這隻幼年穿山甲體重2.2公斤，尾巴傷口初檢時狀況很不好，幸好經醫師多日治療，傷口已開始癒合，考量小穿山甲處於人類環境中，出現情緒不穩、緊迫等不適應情況，加上進食狀況不佳，與林務科長謝銘等人研議後決定盡早野放。

農業局長陳冠義表示，穿山甲是夜行性動物，生性害羞，住在茂密的森林裡，還會在地下挖洞。在桃園多分佈在丘陵地區，如龜山區、龍潭區，穿山甲屬保育類動物，不能捕獵或飼養，穿山甲捕食螞蟻、白蟻並鬆動土壤，對維持森林生態平衡有助益。民眾若發現受傷的穿山甲或其他野生動物請通報1999市民專線，由市府農業局派員前往救援。

參與野放的龍潭區長鄧昱綵也說，龍潭地處淺山台地，自然生態非常豐富，加上區內有高科技科學園區，正是聯合國「里山倡議」最佳寫照。龍潭區公所感謝里民對各類野生動物的保護，除了穿山甲、鳥類等保育，龍潭區聖德里去年成立全國首支赤腹游蛇保育巡守隊，保護全國恐剩不到500隻的赤腹游蛇。

穿山甲萌寶今日傍晚進行野放。（渴望里民許閎智提供）

桃園市龍潭區渴望里救援受傷穿山甲萌寶，今傍晚大、小里民熱情參與野放行動。（渴望里長洪揚才提供）

