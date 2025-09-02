為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    化廢為寶！埤頭清潔隊9/10辦復古家具拍賣 最低500元起標

    埤頭鄉清潔隊將回收來的廢棄木製家具修復變身「復古好物」，包括衣櫃、五斗櫃、菜櫥、縫紉機等，其中以菜櫥（圖右）最受歡迎。（埤頭鄉清潔隊提供）

    埤頭鄉清潔隊將回收來的廢棄木製家具修復變身「復古好物」，包括衣櫃、五斗櫃、菜櫥、縫紉機等，其中以菜櫥（圖右）最受歡迎。（埤頭鄉清潔隊提供）

    2025/09/02 08:59

    〔記者陳冠備／彰化報導〕舊家具也能重生！彰化縣埤頭鄉清潔隊近年積極推動資源再利用，將回收來的廢棄木製家具，經木工修復後變身「復古好物」，過去放上惜物網每件可賣到2000至5000元，深受收藏家與古物業者喜愛。如今清潔隊首次舉辦實體拍賣會，精心修復12件家具，將於9月10日上午9點登場，最低只要500元就能競標，錯過恐怕得再等一陣子。

    埤頭清潔隊指出，過去回收的舊家具大多拆解後送進溪州焚化廠，總覺得可惜，去年與彰化地檢署合作，成為社會勞動及義務勞動的執行機關，常有10多名勞動人力協助清潔隊日常工作，於是發想修復舊家具，並在一名擅長木工的隊員帶領下，嘗試將廢棄家具修復重生。

    埤頭清潔隊隊長許智誠表示，這些家具全程手工修整，有時缺少的零組件必須等其他回收品才能補齊，甚至得等待1、2個月才能完成，這次釋出的拍賣品，包括衣櫃、五斗櫃、菜櫥、辦公桌、縫紉機等，其中以菜櫥最受歡迎，甚至有人喊價破萬。

    許智誠表示，歡迎民眾當天到現場競標，看到、摸到感受家具的質感與修復後的樣貌，提升購買意願。拍賣會將於9月10日上午9時至11時，在埤頭鄉溪林路767號清潔隊隊舉行。

    彰化縣埤頭鄉清潔隊將廢棄木製家具，修復後變身12件「復古好物」，9月10日將舉辦實體拍賣會。（埤頭鄉清潔隊提供）

    彰化縣埤頭鄉清潔隊將廢棄木製家具，修復後變身12件「復古好物」，9月10日將舉辦實體拍賣會。（埤頭鄉清潔隊提供）

