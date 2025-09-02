為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    盧秀燕「帶貨女王」再上身 今熱推身心障團體和庇護工場中秋禮

    中秋佳節近，身障團住出多元中秋好禮。（記者蘇孟娟攝）

    中秋佳節近，身障團住出多元中秋好禮。（記者蘇孟娟攝）

    2025/09/02 21:24

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕日前勘災時因完妝遭調侃，一度引發「粉底液事件」，意外讓話題粉底液熱銷，因中秋佳節將至，她今天再化身「帶貨女王」，宣傳中秋送禮首選身障團體優良商品。

    盧秀燕今主持市政會議，因社會局提供在會場中提供身心障礙團體和庇護工場的中秋禮品及相關型錄，盧秀燕「帶貨女王」再上身，她說，感謝媒體幫她「帶貨女王」，稱「最近幾個帶貨都有點成功」，所以今天要帶貨一下，拜託全國民眾看過來，中秋送禮首選身障團體優良商品，相關產品都是身障團體或庇護工場朋友用心製作、經過主管機關審核，品質有保障的產品。

    她拿著型錄翻看推薦指出，這些「產品」包括可以到家裡油漆粉刷、換紗門、濾心和燈具安裝、除草打蠟都有，產品與時俱進日新月異，還說，洗碗精她用過，肯定品質好，過節形式不限月餅，肥皂、區域清潔服務、辦公室居家委託打掃、濾掛式咖啡等，五花八門不限糕餅，價錢合理，CP值超高，歡迎選購。

    盧秀燕今帶貨女王再上身，幫身障團體行銷中秋禮。（圖：市府提供）

    盧秀燕今帶貨女王再上身，幫身障團體行銷中秋禮。（圖：市府提供）

    圖
    圖
