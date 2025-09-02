為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    西非馬利共和國又爆非洲豬瘟 攜入疫區豬肉製品「首次就罰20萬」

    應變中心提醒國人，切勿攜帶疫區豬肉產品返國，若經查獲首次罰20萬元，累犯重罰100萬元。豬隻示意圖，場址與新聞事件無關。（資料照）

    2025/09/02 20:13

    〔記者楊媛婷／台北報導〕非洲豬瘟中央災害應變中心今（2日）說，西非國家馬利共和國向世界動物衛生組織通報再次發生非洲豬瘟（ASF），馬利雖未與我國直接通航，但仍存有引入疫病風險，呼籲國人勿用攜帶或用快遞包裹寄回非洲豬瘟疫區豬肉產品，違規輸入者首次就罰20萬元，再犯則將罰100萬元。

    非洲豬瘟疫情國際嚴峻，應變中心說，西非國家馬利共和國於今年6月17日發生病例，並於8月29日向世界動物衛生組織通報，疫情發生在中南部塞古區（Ségou）之家豬畜牧場，發病57頭，死亡30頭，該國首次案例年發生在2016年，此次疫情捲土重來，顯見國際疫情仍持續蔓延，傳播風險不可忽視。

    應變中心說，馬利共和國尚未經我國農業部公告為非洲豬瘟非疫區，活豬及豬肉產品本來就不得輸入我國，該國與台灣間目前無直接通航，但考量仍具有疫情傳入風險，已將該國列入過去3年發生非洲豬瘟國家及高風險國家名單，防檢署所屬四分署也將偕同各邊境檢疫機關於邊境加強檢疫。

    應變中心提醒國人，我國目前為口蹄疫、豬瘟及非洲豬瘟三大豬病非疫國，民眾切勿攜帶疫區豬肉產品返國，若經查獲首次罰20萬元，累犯重罰100萬元。

