    首頁　>　生活

    平溪鐵軌放天燈違法挨罰 立委促鐵道局修法兼顧行車安全與觀光需求

    十分老街是施放天燈的優質地點，常吸引大批遊客前來。（資料照）

    十分老街是施放天燈的優質地點，常吸引大批遊客前來。（資料照）

    2025/09/02 19:46

    〔記者俞肇福／新北報導〕經營旅遊頻道的YouTuber「菜苔苔與菜生生」日前被人檢舉，在平溪區十分鐵軌上放天燈挨罰4萬元，「菜苔苔與菜生生」事後重回現場拍道歉影片，鐵軌放天燈違規行為再度成為話題。國民黨立委廖先翔今天（2日）表示，他已要求鐵道局提出鐵路法修正草案，建立兼顧天燈施放與鐵路安全的制度性解方。鐵道局今天（2日）晚間對此回應表示，已將修正條文草案呈報交通部，另須與台鐵研議配套方案，才能兼顧行車安全與觀光需求。

    廖先翔說，遊客專程到平溪、十分的鐵軌上放天燈由來已久，先前他有注意到鐵道安全和觀光發展的衝突點，多次與鐵道局討論修法的可行性，並得到正面回應。他表示，平溪天燈文化是台灣重要的國際觀光意象，2010世界博覽會、歌手Jolin演唱的「台灣的心跳聲」、2011電影「那些年我們一起追的女孩」和2016觀光宣傳片，天燈都是台灣觀光的象徵，他認為不應該因為法規不合時宜，被迫消失。

    廖先翔表示，因為行政作業速度不夠快，近日又有人受罰，成為輿論焦點，立委服務處也接獲民眾反映，希望適度修法，日前他在立法院交通委員會會議，提出臨時提案推動修法，獲得通過。

    廖先翔要求鐵道局提出鐵路法第57條修正草案，增列觀光文化活動專案許可規範，並送交通部審議，在兼顧鐵路運輸安全與地方觀光文化永續發展下，建立天燈施放與鐵路安全並行的制度性解方。

    天燈業者說，天燈觀光產業鏈1年有10幾億元產值，如果只因違反現行法令，動不動開罰，不然就喊停，教以此為生的民眾情何以堪？有天燈業者私下說，目前不會再引導遊客進入鐵軌放天燈，提醒民眾只能在鐵道旁施放。

