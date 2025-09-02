興趣「水上芭蕾」分同宿舍 政大：亂數分配、興趣僅作參考

網友討論政大宿舍似乎是照興趣分配的，引發討論。（資料照）

2025/09/02 19:34

〔記者楊綿傑／台北報導〕宿舍是大學生活重要一環，隨學生陸續進駐校園，有網友分享政大似乎是以「個人興趣」分配宿舍，曾要學弟同時填「水上芭蕾」興趣，結果分到同一間；作家謝知橋則舉自己的例子，稱彰師大是照科系分，引發網友討論。政大回應，宿舍採亂數分配，主要視籤號及作息，興趣則是輔助參考。

有網友在社群平台發文指出，剛入學政大時，校方會要求學生填寫包括「個人興趣」的基本資料，後來發現，學校似乎是拿這作為宿舍分配的依據。如填寫「籃球」、「羽球」等運動項目，很可能被分配到高樓層宿舍，若2人同時填寫「皮拉提斯」等較小眾的運動，則很有可能分配到同間宿舍。他曾慫恿2個學弟同時填寫「水上芭蕾」，果不其然，2人果真都被分配到頂樓的同間宿舍。而當時他跟室友同時寫了「睡覺」，相處下來也發現真的蠻合得來，認為這種分法還是有一定道理存在。

畢業於彰師大的謝知橋也在社群平台提到此事，他分享，記得當年在彰師是直接照科系分，然後自己的第一個室友是名185公分練跳高但不知道為什麼去念資工系的小帥哥，但他對跳高沒概念，由此可見，彰師分配宿舍是絕對沒有照興趣分的。

對於宿舍到底是怎麼分配？有網友留言表示，「相同興趣分配在一起」的規則已經明文化了；也有網友分享當年入學政大興趣填喜歡音樂，結果宿舍4人每人喜歡的音樂風格都不同，最後完全玩不到一起；另有其他網友則表明自己是不同學校，分法是冷氣使用習慣及作息，各有不同。

政大則對此回應，宿舍分配是透過亂數系統進行，主要參考籤號與就寢時間，興趣僅作為輔助參考。希望一方面兼顧學生的作息與相處適應性，另一方面也讓大家有更多機會與不同科系的同學互動，拓展人際交流與學習視野。

