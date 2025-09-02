週三大台北上看35度！西部留意午後雷陣雨 山區防局部大雨

週三午後西半部山區，恐有局部大雨發生的機率。（資料照）

2025/09/02 22:22

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週三（3日）台灣各地多雲，恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部及其他山區恐有局部短暫雷陣雨，西半部山區留意局部大雨；白天各地高溫普約32至34度，大台北可達35度。

中央氣象署預報，週三上半天各地為多雲，恆春半島不定時會有零星短暫陣雨；清晨至上午西半部地區，也有零星短暫陣雨發生的機會。午後，西半部及宜花東山區則有局部短暫雷陣雨，請留意較大降雨伴隨之雷擊、強陣風及溪水暴漲，外出活動請特別注意天氣變化

請繼續往下閱讀...

溫度方面，週三各地高溫普遍為32至34度；大台北平地及屏東近山區可達35度，外出務必做好防曬、多補充水分。離島的澎湖為多雲時晴，約27至31度；金門為晴時多雲，約27至33度；馬祖為晴時多雲，約27至31度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週三、週四仍受低壓帶影響，且預報中高空的雲系減少，在熱力作用加強的情況下，預期午後雷陣雨依舊明顯，需留意有局部大雷雨發生的機會。

紫外線指數方面，週三新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣為「高量級」；其餘縣市為「過量級」。

空氣品質方面，週三環境風場為東北東風，污染物稍易累積。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週三局部高溫可達35度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週三為「高量級」和「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週三稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法