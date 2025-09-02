為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    知名迴轉壽司驚見幼童「筷子擋壽司」網怒：家長都沒再管！

    網友目擊，有小朋友將筷子放在轉盤上，甚至一度阻擋鮭魚壽司前進。（擷取自爆料公社臉書）

    網友目擊，有小朋友將筷子放在轉盤上，甚至一度阻擋鮭魚壽司前進。（擷取自爆料公社臉書）

    2025/09/02 21:24

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕連鎖迴轉壽司店向來是親子和朋友聚餐場所，但近日有網友拍下令人傻眼的一幕，只見一名小朋友在店內，疑似用已使用過的筷子，直接觸碰轉盤上的壽司，硬生生阻擋「鮭魚壽司」前進。影片曝光後，讓許多網友看了都氣炸，「小孩行為不對，父母責任也很大」。

    網友在社群平台threads分享影片，只見一名幼童直接將筷子放在轉盤上，導致鮭魚壽司卡住不動，約2秒後才慢慢放行。當他抽回筷子時，鮭魚片也差點跟著掉落，整個過程讓人看了目瞪口呆。令人傻眼的是，旁邊疑似有家長陪同，但卻沒有任何制止行為。讓原PO不忍直呼，「鮭魚卡住了，教養也卡住了，家長到底在幹嘛？」

    影片曝光後，立刻引起網友熱議，「我會當場講耶！而且會講很大聲，這盤那位小姐用筷子碰過了耶，不下架嗎？」、「看見這樣的小屁孩，我會現場幹譙！」、「所以不要再說什麼對小孩子不友善，看看這些都不教不管的」、「恭喜你拍下這影片，壽司郎的法務可以上班了」、「所以我都不拿輸送帶上的」。

    另外，前壽司郎員工提醒，如遇到類似情況，可以立即告知店員，並說明被觸碰的餐點或大致位置，例如「鮭魚一貫，在芥末盤前面」。他也指出，壽司郎平板點餐送到內場後都由廚師現點現做，每個盤子底下都有晶片，超過規定時間就會被系統自動回收作廢。就算外觀看起來完整的茶碗蒸，也一樣會被丟掉，避免食安問題。

