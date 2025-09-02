為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    雙北公車將導入電子支付乘車 預計年底完成建置

    為提升搭乘公車便利性，台北市公車聯營管理委員會及新北市公共汽車客運商業同業公會，今（2）攜手雙北17家公車業者，正式宣布導入悠遊卡、一卡通、LINE Pay、街口、全支付、愛金卡等電子支付方式，即將於年底完成票證改革。（記者董冠怡攝）

    2025/09/02 19:25

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕為提升搭乘公車便利性，台北市公車聯營管理委員會及新北市公共汽車客運商業同業公會，今（2）攜手雙北17家公車業者，正式宣布導入悠遊卡、一卡通、LINE Pay、街口、全支付、愛金卡等電子支付方式，即將於年底完成票證改革。悠遊卡公司說明，悠遊付乘車碼最快於明年初配合北市府政策，同步北捷與雙北市區公車，讓民眾打開QR code就能輕鬆乘車。

    台北市公車聯管委員會主任委員李博文表示，這是台北市公車票證的再一次重大改革。李博文肯定並感謝雙北政府的政策指示和運價支持，所有公車業者正換裝具有接收二維條碼QR code的驗票機，預計年底完成建置，屆時再配合主管機關決定正式上線日期。

    新北市公車公會理事長呂奇峯肯定各大電票及電支業者對公車業者的配合，並請社會大眾一起期待，雙北公車即將邁入多元支付國際化的時代，希望有更多的民眾願意搭乘公車。

    悠遊卡公司表示，持續爭取及強化悠遊卡／悠遊付旗下可使用手機搭車合作，也將持續與更多交通業者洽談，擴大悠遊付嗶乘車、悠遊付乘車碼使用範圍。

