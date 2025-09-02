彰化家扶蘭花義賣快閃完售！ 15盆愛心4小時得2.3萬

彰化家扶中心義賣蘭花，短短4小時完售15盆，籌得2萬3千元善款。家扶公關專員林滿麗（左1），化身「蘭花媽媽」親自護送蘭花到買家手中。（彰化家扶提供）

2025/09/02 20:36

〔記者張聰秋／彰化報導〕15盆蘭花，短短4個小時就銷售一空！這場由彰化家扶中心發起的愛心義賣，展現了驚人的善意力量。公關專員林滿麗今天化身「蘭花媽媽」，把每一盆蘭花都當成寶貝，不只親自運送，還擔心運送過程受損，小心翼翼地把蘭花送交到每一位愛心買家手上，甚至連遠在鹿港、伸港及彰化市的買家都專車送達。這份真摯與用心，最終感動了伸港全興工業區獻麒染整公司的老闆，一口氣認購最後8盆，讓總義賣所得飆到2萬3000元，全數捐作家扶的扶幼專款。

今天的義賣來於民眾黨彰化縣黨部，將新辦公室揭牌收到的15盆祝賀蘭花，全數捐給彰化家扶中心。家扶收到這份愛心後，立刻把蘭花拍照上網義賣，並依蘭花大小分級定價，從1000元、2000元到3000元不等。

消息一曝光，愛心便如潮水般湧入，第一盆特大號的蘭花，馬上以3000元售出，為義賣活動開了個好彩頭。接著，不只民代牽線找來了老闆認購，還有民眾特地買下蘭花作為媽媽的生日禮物，把祝福與公益結合，讓禮物更有意義。更有阿公阿嬤們得知家扶在做善事，也特地前來共襄盛舉，現場氣氛溫馨感人。

彰化家扶中心主任王震光表示，非常感謝民眾黨彰化縣黨部主委溫宗諭捐出蘭花，也感謝所有發揮愛心的民眾，讓這份祝福化為最實際的幫助，讓愛心能在彰化各角落持續循環。

蘭花義賣全數完售，共籌得2萬3千元善款，全數挹注彰化家扶扶幼專款，讓愛心化為實際幫助。（彰化家扶提供）

工作人員合力搬運義賣蘭花上車，準備送到愛心買家手中，確保每一盆蘭花完好交付。（彰化家扶提供）

