週日衝基隆國門廣場玩一波！捐血送好禮 親子闖關摸大獎

國際獅子會300A5區基隆市各分會，7日將在國門廣場舉辦「守護幸福城市」公益活動，民眾捐熱血做公益可獲好禮，還有機會摸彩抽大獎。（記者俞肇福攝）

2025/09/02 20:18

〔記者俞肇福／基隆報導〕國際獅子會籌辦基隆市114年兒童圓夢活動，國際獅子會300A5區基隆市各分會7日在國門廣場舉辦「守護幸福城市」公益活動，現場有攤車供消費，親子同樂。國際獅子會贊助家扶中心扶助家庭、智障者家長協會、聾啞協會和原住民家庭參加，其他民眾也可免費闖關，完成後參加摸彩，有機會抽中好獎。

「守護幸福城市-全民反毒、防詐、救護宣導暨捐血公益活動」，由基隆市政府社會處、基隆市警察局和消防局、台北捐血中心及基隆各社區發展協會、里辦公處、民間企業參與協辦，週日上午10點到下午4點在國門廣場登場。

活動總召黃丁風和木蘭獅子會前會長楊玉蘭、鳳凰獅子會長謝秀鳳、信義獅子會長高嘉和、理想獅子會長林朝樑、海洋大學校園獅子會長李建軒、愛心獅子會長王俊斌今天（2日）召開記者會，希望藉由公益活動舉辦，提升民眾反毒、反暴力、防詐騙、緊急救護及消防知識的認識。

黃丁風說，活動會場有安排捐血活動，捐血民眾獲贈好禮，還能參加摸彩，現場有血糖檢測，歡迎民眾參加捐血做愛心，民眾參加闖關結束後可參加摸彩。受邀參加的親子家庭，可憑餐券到活動美食攤區兌換美食。

