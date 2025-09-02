國7補償金額龐大佔總經費近3成 高公局偕檢方查估地上物

國道7號高雄路段新建工程路線圖。（高公局提供）

2025/09/02 19:48

〔記者吳亮儀／台北報導〕國道7號預計明年動工，交通部高速公路局今天（2日）指出，由於國道7號用地及地上物補償金額龐大，占整體經費近3成，高公局與法務部、廉政署等單位共同參與地上物查估行政透明化督導會議，且未來補償金將以匯款方式直接匯至地主帳戶，避免大額現金交易風險。

國道7號高雄路段新建工程完工後高雄港區車輛可直接經由國7進出，有效分擔中山高車流，預期將大幅降低高達35%的重車；而屏東地區來往高雄港區及國1沿線地區車輛可提前於國7作分流，減輕台88線及國1高雄路段交通負荷。

高公局指出，洲際碼頭6、7號貨櫃中心的重車，未來可直接上下國道7號，不必再走台17進出市區，對居民行車安全將有明顯改善。由於國道7號用地及地上物補償金額龐大，占整體經費近3成，高公局結合高雄及橋頭地檢署、警方、調查站等單位，積極防範詐騙與暴力介入，並在各場說明會進行反詐騙宣導。

高公局表示，未來補償金將以匯款方式直接匯至地主帳戶，避免大額現金交易風險。此外，高公局也透過專屬網站公開路線透視圖、查估懶人包及動畫，並設置廉政平臺，落實透明化作業，保障民眾權益。

高公局局長陳文瑞表示，國道7號工程除透過市府溝通平台結合都市發展及定期召開廉政平台聯繫會議外，昨天（1日）特別邀請高雄地檢署魏豪勇主任檢察官、橋頭地檢署陳竹君主任檢察官、台灣透明組織協會陳俊明理事及法務部廉政署等機關團體代表，共同參與地上物查估行政透明化督導會議。

會議除就查估標準、協議價購程序及民眾溝通機制進行意見交流外，並親赴現地，瞭解地上物查估程序，強調查估過程必須公開透明，避免爭議，展現跨域合作與廉政防貪決心。

陳文瑞表示，高公局已陸續成立3個計劃的採購廉政平潭，透過檢察機關、廉政署、調查局及公民團體的參與，建立公開監督與跨域溝通管道，不僅能及時排除外部勢力不當干預，也營造公務員安心任事的環境，確保採購與施工過程更加公平、公正與透明。

根據高公局說明，國道7號計畫路線自國道10號到南星路，全長約23公里；設5處交流道，2處系統交流道；建設期程預計2026年動工，2030年完工，建設經費約1357.9億元。

高公局跨域結合地檢署與NGO督導國7工程地上物查估。（高公局提供）

