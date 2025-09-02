金華國中蓋風雨球場要砍老樹 校友反彈......學校轉彎了

金華國中信義樓前帶狀花台與成排植栽現況，其中已有5棵大王椰子於8.5配合學校工程砍除。（金華國中校友護樹團提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立金華國中因風雨球場建置案，要移植、移除校內39棵老樹，校友組成護樹團極力反對，計畫因而暫緩。不過，文化局8月6日判定校內老樹不具樹保資格；今護樹團體集結台北市政大樓前抗議，並提出樹木已逾50年的圖資佐證。教育局表示，評估風雨球場基地更動，朝不砍伐、移植樹木方式進行，爭取雙贏。

金華國中因校內缺乏遮蔽空間進行大型集會與體育活動，考量近年極端氣候影響，每每辦理室外活動或是體育活動時，過度的陽光曝曬導致學生暈倒、暈眩案例增加；雨天時則僅能於活動中心進行單一年級集合，難以進行全校性集會活動，因而興起興建風雨球場計畫。此外，由於戶外球場外就是校樹與花台，無活動緩衝空間，近年也發生數起椰子樹葉掉落砸傷學生案例。

8月5日學校進行工程，護樹團體前往現場陳抗，工程才暫緩，不過還是有5棵樹木被移除。護樹團體也持續訴求這一些校樹樹齡超過50年，並補件相關圖資，但文化局認定均未達受保護樹木標準。

金華國中校友護樹團、台灣樹人會以及10多個前來聲援的護樹團體，今齊聚台北市政大樓前舉行記者會，並提出1975年台北市立女中（金華國中前身）畢業紀念冊照片，佐證樹木符合樹保條例的樹齡50年、具歷史文化珍稀價值及群體樹木；此外，也提出1974、1967年航照圖，證明當時已有大王椰子樹。

台灣樹人會秘書長潘翰疆表示，此案經陳情人援引樹保自治條例第2條第1項第4款「具歷史文化珍稀價值」被排入今日樹木保護幹事會審查。

記者會尾聲，北市教育局工程及財產科粘志偉在場表示，學校風雨操場工程目前已經停止施作，校方目前針對基地調整評估，未來朝向不移除、移植任何樹木，盼達到雙贏的結果；護樹團體聽聞消息，也忍不住鼓掌叫好。

金華國中總務主任許珮甄表示，目前廠商剛提出新的修正圖說，學校內部也需要開會討論後續方向，但確認以不會移除、移植樹木的方向為優先。

此案仍送進今日樹木保護委員會審議，文化局表示，一週後公告會議決議認定，確認該批樹木是否符合受保護樹木資格。

金華國中校友組成護樹團，今與多個護樹聲援團體於北市府前舉行記者會。（記者甘孟霖攝）

