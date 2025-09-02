為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    長照3.0全面升級 賴總統：即起放寬4大服務

    總統賴清德今天表示，「長照3.0」全面升級，9月1日起，放寬並調整4大服務。（圖擷取自賴清德臉書）

    2025/09/02 18:48

    〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天表示，「長照3.0」全面升級，9月1日起，放寬並調整4大服務，包括放寬聘僱外籍看護家庭，使用社區式照顧服務；居家喘息服務，延伸到安全戶外地點；調高營養照護給付額度；交通接送服務擴大場域適用範圍及提高給付。

    賴清德晚間在社群平台以「甲你顧牢牢！長照3.0全面升級！」為題發文表示，讓每一位長輩都能獲得完善的照護，是政府的重要責任。在前總統蔡英文努力下，政府建立起優質、平價、普及的長照2.0。明年開始，「長照3.0」新制也即將上路。

    賴清德指出，9月1日起，放寬並調整4大服務，讓長照更貼近大家的生活所需，這次的政策升級包含，第一、放寬聘僱外籍看護家庭，即使家中有外籍看護，也能使用日間照顧、家庭托顧服務；第二，居家喘息服務，陪同運動不限於家中，可在安全情況下陪同外出。

    第三，調高營養照護給付額度，支持長照個案營養照護需求。第四，交通接送服務擴大場域適用範圍及提高給付，納入身心障礙日間照顧服務單位，並讓就醫與復健更便利。

    賴清德強調，長照3.0不僅是服務升級，更是給每個家庭的安心承諾。身為醫師出身的總統，深知健康與照顧的重要，政府會持續投入資源，讓長照體系更溫暖、更可靠。

