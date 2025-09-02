女逛黃昏市場腳趾頭突刺痛 竟是遭老鼠咬傷

女子逛黃昏市場，腳趾頭疑遭老鼠咬傷，鮮血直流。（民眾提供）

2025/09/02 18:44

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南1名女子8月底到歸仁黃昏市場要買菜時，突然右腳拇指一陣刺痛，低頭看去，疑似遭老鼠所咬，當場血流如注，趕緊由家人送去就醫，施打破傷風，生平首度被「耗子」攻擊，讓她覺得好荒謬。

台南市政府市場處代理處長林士群表示，雖然事發地點是民有市場，已派員前往了解，並要求注意環境清潔，避免蚊蟲、鼠類聚集，影響衛生。

而歸仁黃昏市場胡姓管理員則指出，這是他在此工作逾20年來首次聽聞老鼠咬傷人的事件，當時有請該名女子儘速就醫，並會送上紅包壓驚。

胡姓管理員說，市場每天都會打掃，每週消毒2次，攤商的垃圾會請他們自行帶走，不會有廢棄物堆置，確保環境清潔。

胡姓管理員強調，市場是開放空間，不敢保證絕對沒有老鼠會闖入，但會請清潔人員持續加強環境衛生。

當事人的家屬提到，事發是週日下午4點餘，女子穿著拖鞋，才剛踏進黃昏市場要買菜，腳趾突然感到刺痛，低頭一看，老鼠從旁竄過，疑似被牠咬傷，鮮血直流。

女子被老鼠攻擊時，當場尖叫，引起附近攤商業者注意，她哭著回家，親人載去就醫。

女子家屬希望市場管理處與攤商能多注意環境清潔，不要讓類似事件再發生，也呼籲民眾要穿包腳的鞋子，以免再被老鼠咬傷。

黃昏市場發生客人疑遭老鼠咬傷腳趾頭的事件。（民眾提供）

