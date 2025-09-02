為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    LINE「收回訊息」時限「24小時改1小時」 2個國家先實施

    LINE日本官方日前發布最新公告，原本訊息發出後可於24小時內收回，未來將縮短為僅限1小時內。（彭博）

    LINE日本官方日前發布最新公告，原本訊息發出後可於24小時內收回，未來將縮短為僅限1小時內。（彭博）

    2025/09/02 19:29

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕使用通訊軟體LINE時，若使用者不小心傳錯訊息或傳出後感到後悔，可以使用「收回」功能將訊息撤回。不過，LINE日本官方日前發布最新公告，原本訊息發出後可於24小時內收回，未來將縮短為僅限1小時內。據了解，這項改動將於10月下旬在日本及泰國先行上路，目前尚不清楚台灣是否會跟進。

    綜合日媒報導，日本LINE官方昨日發布公告，表示把收回功能的時效從「發送後24小時」改成「1小時」。公告強調，這次變更僅限於日本以及泰國兩國，並表示是根據當地用戶實際使用狀況而做出的調整。

    報導指出，改動公告發布後，在社群媒體上引發兩極反應，有支持網友表示：「看到對方幾個小時後突然收回訊息，會讓人感到壓力，所以這是好事」；但也有網友指出：「如果沒能在一小時內發現自己說錯話，那就麻煩了。」

    報導指，LINE在日本的「訊息收回」功能於2017年12月首次推出，使用者只需點選「送信取消（台灣為收回訊息）」，即可將訊息從自己與對方的裝置中一併刪除。不過，被取消的紀錄仍會保留在雙方的聊天室中，顯示「訊息已收回」。

    公告中並沒有提到台灣是否會跟進這項功能。

