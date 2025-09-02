屏東78歲阿公以貨車為家 社會處介入關懷

78歲的阿公以貨車為家，流浪到屏東河濱公園。（民眾提供）

2025/09/02 19:02

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東河濱公園來了一輛小貨車，一名高齡78歲的黃姓阿公就睡在車子前座上，車斗塞滿東西，全是他的家當，阿公原本住在光復路，因為高鐵及科學園區重大工程，佔用的家被拆除了，沒錢租屋變成流浪漢，加上曾經罹癌、牙齒只剩2、3顆，只能以泡麵裹腹，消息傳出後社會處已派員關切，希望給阿公更好的安置。

據了解，這名黃姓阿公是彰化人，一直住在長安里，兩個兒子，一個在監獄，一個得了糖尿病，因此無法扶養他，每個月靠老人年金過活，原來住的地方拆除之後，但因為租金太貴租不起，只好出來流浪，年輕時是做榻榻米，後來改做零工，9年前得了食道癌，開刀卻傷了神經，導致腰椎酸痛，無法工作，因為沒有牙齒都是吃泡麵為生。

黃姓阿公的情況被葉姓民眾發現後通報縣府社會處後，急難求助科人員到河濱公園關切，也送一些東西給黃姓阿公，但因為阿公沒有牙齒，吞嚥困難，所以許多東西都無法下口，泡麵仍然是他的主食，社會處已經對黃姓阿公進行了解，以便提供必要的幫助，牙齒的部分和居住的問題也要幫忙他處理。

葉姓民眾認為，做假牙除了政府補助外，有可能需要自費，他將幫忙尋求資源來幫忙阿公，而短期內因居民可能無法處理，阿公可能還要住在貨車上幾天，後續他會多加注意。

阿公以泡麵為主食，腰彎的很嚴重。（民眾提供）

縣府社會處人員前往關切。（民眾提供）

