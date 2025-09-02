防堵暗渡陳倉？宜蘭海岸線擬設14部風機 五結、蘇澳出招反制

台亞風能計畫在宜蘭縣五結及蘇澳海岸線設14部風機，引發強烈反對聲浪，圖為模擬示意圖。（圖由台亞風能提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕台亞風能計畫在宜蘭縣五結鄉及蘇澳鎮海岸線設置14部風力發電機，五結鄉長沈德茂偕同蘇澳鎮長李明哲想出反制之道，各自行文通知轄內社區與寺廟，不要出借場地給開發廠商召開說明會，防堵業者暗渡陳倉。

這項宜風陸域風力發電計畫，從冬山河出海口到蘇澳頂寮里，五結轄區12部，蘇澳2部，每部間距500公尺，綿延7公里，計畫內容7月初首度曝光後，地方上反對聲浪四起。

立委陳俊宇今天（2日）安排環境部長彭啟明到五結現勘，五結鄉長沈德茂、蘇澳鎮長李明哲、縣議員簡松樹、宜蘭縣野鳥學會理事長莊浩然、蘇澳無尾港文教促進會理事長楊油然、荒野保護協會宜蘭分會副分會長湯譜生等人受邀到場，與會人士一面倒持反對意見。

沈德茂說，五結鄉公所已發出公文給全鄉各社區，禁止出借社區活動中心給台亞風能開會，接續通知廟宇配合，避免業者暗渡陳倉；李明哲也回應，蘇澳鎮全面跟進，聯手防堵漏洞，展現地方強大反對聲浪，讓業者知難而退。

彭啟明首度公開表態，他強調環境部不支持也不鼓勵，但會嚴審把關，隨後與陳俊宇等人振臂高喊「守護宜蘭，拒絕風機」表達立場。

環境部長彭啟明（左）今到宜蘭五結現勘，五結鄉長沈德茂（右2）要求防堵風機業者暗渡陳倉。（記者江志雄攝）

宜風陸域風力發電計畫設置地點，從冬山河出海口到蘇澳頂寮里。（記者江志雄攝）

