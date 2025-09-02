為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    嫌台女太難搞 他發文「建議娶外籍」反被罵翻

    一名男子近日在社群網路發文，表達婚後對妻子的家庭付出感到不滿，稱對方不做早餐、不打掃，抱怨「台灣女生太難搞」。（情境照）

    一名男子近日在社群網路發文，表達婚後對妻子的家庭付出感到不滿，稱對方不做早餐、不打掃，抱怨「台灣女生太難搞」。（情境照）

2025/09/02 22:59

李秋明／核稿編輯

    2025/09/02 22:59

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名男子近日在社群網路發文，表達婚後對妻子的家庭付出感到不滿，稱對方不做早餐、不打掃，「台灣女生太難搞」，直言還不如娶印尼或越南的媳婦更實在。結果該貼文引起大量網友批評與討論。

    臉書社團「靠北婚姻」今日刊登該投稿。該名男子自述已婚且工作繁忙，認為妻子對家庭付出不足，「結婚了妳就是我的老婆、我爸媽的媳婦」，更直言若「早知道妳那麼嬌貴，就不應該娶妳」。他還指出，父親曾建議他娶印尼或越南妻子「會好好伺候爸媽」，最後他也說「奉勸各位男士真的不要娶台女，台灣女生太難搞，娶外籍的比較實在。」

    這篇貼文上線後，引發大量討論。不少網友批評：「沒本事的男人才會這樣說」、「根本只是欠打掃煮三餐的」、「她嫁你真的很倒楣」、「我以為是農業社會，早早起來、遲遲去睡。你父母在種田嗎？」、「誰嫁你，誰倒霉」、「你欠的是保姆，不是老婆」。

    根據政府資料，台灣外籍配偶中，東南亞籍女性佔有相當比率，多透過婚姻仲介進入婚姻制度。這類配偶常面臨語言障礙、社會文化隔閡與適應難題，反映婚姻跨文化支援仍需要更多關切與完善制度。

    圖
    圖
