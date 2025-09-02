為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中動漫博覽會超強卡司 9月13日寶可夢「小智」來了

    台中漫博曝超強卡司，請到《寶可夢》主角「小智」聲優兼主題曲演唱者「松本梨香」來台獻唱。（圖：新聞局提供）

    台中漫博曝超強卡司，請到《寶可夢》主角「小智」聲優兼主題曲演唱者「松本梨香」來台獻唱。（圖：新聞局提供）

    2025/09/02 18:23

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中國際動漫博覽會9月13日到21日登場，今年以「漫想傳說」為主題，新聞局今公布20日舉行的「動漫音樂會」，邀請人氣動漫《寶可夢》主角「小智」的聲優兼初代主題曲「目標是神奇寶貝大師」的原唱者松本梨香開唱；另14日舉辦的「國際名人講座」，則邀請日本動畫導演吉平直弘與作曲家片山修志同台分享創作心法。

    2025台中國際動漫博覽會將於9月13日至21日在台中市政府惠中樓舉辦，新聞局指出，寶可夢從動畫延伸到漫畫、電影、遊戲與公仔，人氣歷久不衰，今年台中漫博20日推出的「動漫音樂會」，邀請《寶可夢》主角「小智」聲優兼主題曲演唱者松本梨香來台獻唱，她也曾為《假面騎士龍騎》、《遊戲王》等作品獻唱。

    動漫音樂會卡司另有「動漫隨機熱舞派對」，以動漫金曲串燒引爆全場舞池；緊接著由人氣偶像「Re:TurN-Capture-」、「暖爐 -Stove-」攜手人氣DJ「Jeff Hazama」共同嗨翻舞台，實力派歌手「Yaki」、「Karei & ooo」、「Can[II]ceR」、「台湾人の永琳」輪番上陣，壓軸登場的「松本梨香」將帶來多首跨世代動漫金曲震撼演出，歡迎漫迷們換上最愛的Cosplay服裝到場。

    9月14日的「國際名人講座」，邀請日本動畫導演「吉平直弘」與作曲家 「片山修志」 同台分享創作心法。吉平直弘曾執導《銀河騎士：織愛之星》，片山修志則為《Overlord》系列譜寫磅礡配樂，兩人將分享影像敘事與音樂創作如何交織出動人篇章。

    新聞局指出，今年台中漫博另展出台灣原創漫畫與在地模型，現場更規劃閱讀區、動漫市集、偶像舞台及名人講座，打造最具沉浸感的動漫嘉年華，歡迎漫迷們踴躍參與，現場更設有專屬紀念品兌換活動，展覽期間只要身著角色扮演（Cosplay）服裝即可至服務台領取專屬紀念品。

