高壓週四後回歸！午後仍有雷陣雨 週日後有低壓影響

2025/09/02 17:58

〔記者林志怡／台北報導〕明天水氣偏多，各地仍是多雲的天氣，各地白天高溫也大致落在31至34度左右。中央氣象署指出，週四後水氣稍有減少，各地多雲到晴，有午後雷陣雨，週日後則再受到低壓系統與南方雲系帶來的水氣影響，再度轉為多雲的天氣，且午後中部以北地區、東北部山區有局部短暫雷陣雨。

中央氣象署預報員張竣堯說明，明天天氣與今天類似，各地雲量偏多，但僅恆春半島有零星短暫陣雨，清晨至上午西半部地區有零星短暫陣雨，中午過後，西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，且西半部山區有局部大雨發生機率。

張竣堯指出，週四水氣稍有減少，各地轉為多雲到晴的好天氣，僅恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區、各地山區有局部短暫雷陣雨，西半部山區仍有局部大雨發生機率。

週五水氣將進一步減少，但恆春半島、東南部地區有短暫雷陣雨，午後西半部地區、各地山區有局部短暫雷陣雨；週六環境將轉為偏東風，迎風面的東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有短暫雷陣雨。

週日至下週二則受到南方雲系北移影響，南部、花東地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後中部以北地區、東北部山區有局部短暫雷陣雨。張竣堯表示，此時影響台灣的低壓系統強度以一般低壓、伴隨較多水氣的形式機會較大，但後續還有待觀察。

另張竣堯提到，目前位於菲律賓東側的低壓雖有機會發展為熱帶性低氣壓，但預計持續往北移動、接近日本，對台灣影響有限。

氣溫方面，明日雲量偏多，高溫落在31至34度左右，中南部近山區、大台北地區可能有35度左右，但後續水氣減少，不排除各地氣溫達到32至35度，局部近山區平地有機會達到36度。

