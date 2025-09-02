為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高壓週四後回歸！午後仍有雷陣雨 週日後有低壓影響

    未來一週降雨預報示意圖。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週降雨預報示意圖。（圖為中央氣象署提供）

    2025/09/02 17:58

    〔記者林志怡／台北報導〕明天水氣偏多，各地仍是多雲的天氣，各地白天高溫也大致落在31至34度左右。中央氣象署指出，週四後水氣稍有減少，各地多雲到晴，有午後雷陣雨，週日後則再受到低壓系統與南方雲系帶來的水氣影響，再度轉為多雲的天氣，且午後中部以北地區、東北部山區有局部短暫雷陣雨。

    中央氣象署預報員張竣堯說明，明天天氣與今天類似，各地雲量偏多，但僅恆春半島有零星短暫陣雨，清晨至上午西半部地區有零星短暫陣雨，中午過後，西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，且西半部山區有局部大雨發生機率。

    張竣堯指出，週四水氣稍有減少，各地轉為多雲到晴的好天氣，僅恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區、各地山區有局部短暫雷陣雨，西半部山區仍有局部大雨發生機率。

    週五水氣將進一步減少，但恆春半島、東南部地區有短暫雷陣雨，午後西半部地區、各地山區有局部短暫雷陣雨；週六環境將轉為偏東風，迎風面的東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有短暫雷陣雨。

    週日至下週二則受到南方雲系北移影響，南部、花東地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後中部以北地區、東北部山區有局部短暫雷陣雨。張竣堯表示，此時影響台灣的低壓系統強度以一般低壓、伴隨較多水氣的形式機會較大，但後續還有待觀察。

    另張竣堯提到，目前位於菲律賓東側的低壓雖有機會發展為熱帶性低氣壓，但預計持續往北移動、接近日本，對台灣影響有限。

    氣溫方面，明日雲量偏多，高溫落在31至34度左右，中南部近山區、大台北地區可能有35度左右，但後續水氣減少，不排除各地氣溫達到32至35度，局部近山區平地有機會達到36度。

    未來一週各地天氣炎熱。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週各地天氣炎熱。（圖為中央氣象署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播