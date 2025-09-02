台南新化區公所土丘景觀像座墓？ 農曆7月看起來特別怪

新化區公所前方的小土坡，在景觀營造後，被認為看起來像座墳墓。（記者吳俊鋒攝）

2025/09/02 17:50

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府都發局在新化區推動「風情小鎮」計畫，營造街廓景觀，包含公所週邊環境的改善，大門前方小土坡重新修整後，保留原有的樹木與石頭，但一丘綠意，搭配後側圓弧形的素色護圍，看起來像座墳墓，正值農曆7月，馬路旁驚見「風水寶地」，格外敏感，民眾晚上經過，直呼「確實有點毛」。

目前公所邀請知名藝術家張郁雅在小土坡外側護圍的壁畫彩繪，結合地方特色建築意象進行創作，有民眾認為完工後，正好藉由繽紛的視覺效果，去除陰森氛圍，化解街廓景觀營造帶來的「誤會」。

新化區長李義隆說，其實公所前面的馬路邊是客運停靠站，土丘護圍下方有座位設計，就地取材，讓民眾可以坐著等車，重新營造的綠意景觀，看起來像什麼，每個人都可自由表述，現階段他比較在意工程有否瑕疵，影響通行安全，列為優先改善。

李義隆指出，至於小土坡被認為像墳墓風水之說，等植栽保固期過後，他也會聽取專業建進行調整，包含是否增加藝術裝置，或多種些顏色艷麗的花卉等，逐步推動進階版的美化工作，讓現場變成漂亮的地景。

張郁雅提到，目前土坡護圍的手繪壁畫工程，已經進行打底、抓線等作業，已見初步草圖，內容以新化知名的特色景點為主，有老街、街役場、公會堂、武德殿、蘇家古厝等，會藉由色彩的搭配，呈現歷史建築的透視感，預計9月底完成。

新化區公所前方的小土坡，被認為看起來像座墳墓造型。（記者吳俊鋒攝）

新化區公所為前方小土坡的護圍，進行手繪壁畫的創作。（記者吳俊鋒攝）

新化區公所邀請知名藝術家張郁雅進行土坡護圍的彩繪，持續創作中。（記者吳俊鋒攝）

南市都發局在新化區公所進行週邊環境的改善，營造街廓景觀，目前工程已經完成。（記者吳俊鋒攝）

