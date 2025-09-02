為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    從速、從寬、從實！台南風災屋損慰助金核撥逾9.5億

    中鼎集團修繕40戶弱勢民宅，首戶完工已於8月29日入厝。（台南市政府提供）

    中鼎集團修繕40戶弱勢民宅，首戶完工已於8月29日入厝。（台南市政府提供）

    2025/09/02 17:43

    〔記者王姝琇／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，中央與地方全力救災復原，截至8月底屋損慰助金核撥率已逾9成，累計金額超過9.5億元。台南市長黃偉哲今於市政會議強調，屋損補助必須兼顧從速、從寬與從實，確保資源公平有效使用。

    黃偉哲說，政府協助媒合修繕，對於已簽約的844戶務必加速安排工班，盡快推動修繕進度。同時也協助輔導投入修繕的營造廠申請「上工津貼」，補助廠商投入修繕每件最高3萬元；至於委託代拆屋舍，也務必先釐清產權避免後續爭議。

    統計至8月，家園復原慰助金發放及協助民宅修繕，未達20平方公尺申請24557件、20至100平方公尺有16392件、100平方公尺以上有6859件。扣除待釐清與退補件後，合計受理40136件，核撥率達92％，累計核撥9億5030萬3000元。

    工務局說明，「台南市政府丹娜絲颱風風災住屋毀損慰助金實施計畫」修正後，將申請流程簡化，同時將慰助對象擴大至公寓大廈住戶及一門牌多戶等情形。補件期限至9月5日，9月12日完成爭議案件會勘，於9月19日前全數完成核撥。

    政府媒合修繕方面，屋損逾20平方公尺民宅99％完成現勘、844戶完成簽約，其中293戶弱勢家庭列為優先協助對象，已有8成完成簽約，128戶完成修繕、76戶施工中，預計9月23日前可全數修繕完成。嚴重屋損拆除部分，9月底前可登記由政府代拆、費用全額吸收，工務局登記委託拆除共148件，8月22至29日已陸續拆除六甲、學甲、將軍等地房舍。

    西港區住戶感謝修繕媒合完工。（台南市政府提供）

    西港區住戶感謝修繕媒合完工。（台南市政府提供）

