北捷完勝韓國地鐵？他旅韓返台讚爆北捷 網點名「這規定」超重要

網友發文分享自身赴韓旅遊的地鐵搭乘經驗，直言韓國地鐵環境髒亂、轉乘不便，示意圖。（路透）

2025/09/02 22:49

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北捷比南韓地鐵更好？網友發文分享自身赴韓旅遊的地鐵搭乘經驗，直言韓國地鐵環境髒亂、轉乘不便，返台後對台北捷運讚譽有加，直呼「有種從地獄回到人間的感覺」，並認為北捷表現已可列亞洲前段班。貼文曝光後，引起網友熱議。

網友前天在PTT發文提到，自己近期從韓國旅遊返台後，明顯感受到兩地地鐵品質的巨大落差。他直言「現在搭北捷都有一種從地獄回到人間的感覺」。他指出，韓國地鐵不僅環境髒亂，站內還經常充斥一股異味，甚至還會遇到不少舉止怪異的乘客，讓整體搭乘體驗大打折扣。

請繼續往下閱讀...

更讓原PO難以適應的是，南韓地鐵在轉乘動線上的規劃相當不友善，不同路線之間經常需要先出站再重新進站，且轉乘距離長，沿途也幾乎沒有電扶梯可搭乘。他無奈道「每一趟轉車都像是環狀線在百米賽跑」。最後他認為「北捷已經算是除了日本以外亞洲第一了吧」？

貼文曝光後，許多網友都稱讚北捷，「首爾、曼谷、吉隆坡、新加坡、東京、大阪都搭過，至少北捷確實贏上述所有城市」、「北捷的座位材質也剛好比較不怕污染」、「整體捷運的體感來說，台北>北京」、「北捷比日本乾淨吧」。

另有不少網友認為「禁止飲食」是北捷維持整潔的關鍵，「北捷就是強在禁止飲食好嗎，以台灣人尿性，開放飲食直接變紐約地鐵」、「飲食一旦開放，感覺很快就爛掉了」、「老實講北捷確實還不錯，贏日韓沒問題，不過很大一部分建立在不能吃東西」。

不過也有人替韓國地鐵緩頰，「韓國地鐵要看哪條吧他老的比北捷老很多」、「首爾地鐵1974年通車，北捷再用30年看看是怎樣」、「東京地鐵也很多要走超遠或出去再進站」、「北捷才幾條線，人家首爾、東京多少條」、「越新蓋的越好，和哪個國家沒關係，東南亞普遍比歐洲還好就因為是新蓋的」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法