    首頁　>　生活

    超像！蔡阿嘎遊日發現「小倉城賴清德」 釣出本尊日文幽默回應

    （歐新社資料照、圖擷取自@yga0721 Threads，本報合成）

    （歐新社資料照、圖擷取自@yga0721 Threads，本報合成）

    2025/09/02 18:30

    簡宜天／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕百萬YouTuber蔡阿嘎近期到日本旅遊，他在參訪位於訪福岡縣北九州市的著名古蹟「小倉城」時，發現有一尊留著中分髮型的武士像，外型神似台灣總統賴清德，他立即拍照留念與製作簡易對比圖，PO到網上後掀起台灣網友熱烈討論，還意外釣出本尊用日文幽默回應。

    蔡阿嘎今（2）日下午在社群平台Threads分享一張照片，是他前往福岡縣北九州市的小倉城參觀時，偶然發現的一尊有著中分髮型的武士像。蔡阿嘎指出，這尊武士像令他感到「好眼熟」，並調皮地對武士像點評「先預言你下輩子可以選上總統」，另在貼文中將這尊武士像標註為「小倉城賴清德」，更在自製對比圖後直呼「超像」。

    貼文一出，吸引逾18萬人次瀏覽，不僅引起台灣網友熱烈討論，還意外釣出賴清德本尊帳號以日文「私は賴桑でございます」（我是賴桑）回應。據了解，這尊被蔡阿嘎暱稱為「小倉城賴清德」的武士像，其實是小倉城內部設置的互動體驗設施之一，到訪遊客們可以扮演小倉城的城主，一起與武將們商討治理領土等事務，

    驚人的撞臉相似度，也讓網友們留言笑說，「中分永遠不退流行」、「下輩子轉生櫻井翔」、「野生賴總出來海巡了」、「嘎哥小心引戰的雜草」、「為了這個決定衝一波小倉城」、「校長不是很喜歡你挖他的前世」、「座標之力邀請大家一起感到眼熟」、「我記得賴威廉的眼睛沒這麼大XD」、「笑死，每個台灣人去小倉城必拍景點」。

    在 Threads 查看

