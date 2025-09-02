為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    客運路線陸續停班 交長陳世凱：2、30年前路線要大調整

    陳世凱今天說明國道客運盤點規劃和高鐵延伸宜蘭爭議。（記者吳亮儀攝）

    陳世凱今天說明國道客運盤點規劃和高鐵延伸宜蘭爭議。（記者吳亮儀攝）

    2025/09/02 17:28

    〔記者吳亮儀／台北報導〕國光客運今天（2日）宣布中南部八條路線將在本月8日停班，且還向交通部公路局申請額外六條路線要停班。交通部長陳世凱表示，現在路線是2、30年前擬定的，民眾使用運具的習慣改變太大，已要求公路局重新檢討路線，哪些要增班、哪些可以減班或停駛。

    陳世凱表示，台灣在過去20年來運具的使用狀況變化太大了，他舉例，今天才最新統計，台灣高鐵日平均運量已達23萬人次，去年底才21萬人次，「高鐵的變化太快，連台鐵也變得很多，加入新自強號營運後疏運速度快很多，運量也有改變」。

    陳世凱表示，以現在的國道客運的路線是2、30年前訂的，要來適應現在的運具使用會有很大落差，大家願意搭客運是短程或中程，例如台北到宜蘭，或是台北到台中，但不太可能從台北搭客運到屏東。

    陳世凱說，他已經要求公路局要重新檢討路線，依照現在需求去盤點、整併和通盤討論，長程、中短程都要檢討，整體交通運具的佈局要區分，才能把每一個運具適用的距離、該適應的要去調整，找出運具的優勢、真正需求，且顧及偏鄉的需求，「未來會讓部分路線有些增加、有些刪減」。

    另外，高鐵延伸宜蘭也引發部分團體抗議，認為效益不佳。陳世凱表示，這件事情是政策延續，對交通部來講，最重要的是線路延伸興建是照法定程序走，從可行性研究、綜合規劃，到最後行政院核定預算，中間還有環評，有些是改變還有環差。

    陳世凱說，高鐵延伸宜蘭法律程序走過了，目前一切依法往前推進，「政府有政策一貫性，且有地方民意支持，當然就會往前推進，造橋鋪路是給大家用的，不是不喜歡還要做的」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播