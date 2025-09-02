客運路線陸續停班 交長陳世凱：2、30年前路線要大調整

陳世凱今天說明國道客運盤點規劃和高鐵延伸宜蘭爭議。（記者吳亮儀攝）

2025/09/02 17:28

〔記者吳亮儀／台北報導〕國光客運今天（2日）宣布中南部八條路線將在本月8日停班，且還向交通部公路局申請額外六條路線要停班。交通部長陳世凱表示，現在路線是2、30年前擬定的，民眾使用運具的習慣改變太大，已要求公路局重新檢討路線，哪些要增班、哪些可以減班或停駛。

陳世凱表示，台灣在過去20年來運具的使用狀況變化太大了，他舉例，今天才最新統計，台灣高鐵日平均運量已達23萬人次，去年底才21萬人次，「高鐵的變化太快，連台鐵也變得很多，加入新自強號營運後疏運速度快很多，運量也有改變」。

請繼續往下閱讀...

陳世凱表示，以現在的國道客運的路線是2、30年前訂的，要來適應現在的運具使用會有很大落差，大家願意搭客運是短程或中程，例如台北到宜蘭，或是台北到台中，但不太可能從台北搭客運到屏東。

陳世凱說，他已經要求公路局要重新檢討路線，依照現在需求去盤點、整併和通盤討論，長程、中短程都要檢討，整體交通運具的佈局要區分，才能把每一個運具適用的距離、該適應的要去調整，找出運具的優勢、真正需求，且顧及偏鄉的需求，「未來會讓部分路線有些增加、有些刪減」。

另外，高鐵延伸宜蘭也引發部分團體抗議，認為效益不佳。陳世凱表示，這件事情是政策延續，對交通部來講，最重要的是線路延伸興建是照法定程序走，從可行性研究、綜合規劃，到最後行政院核定預算，中間還有環評，有些是改變還有環差。

陳世凱說，高鐵延伸宜蘭法律程序走過了，目前一切依法往前推進，「政府有政策一貫性，且有地方民意支持，當然就會往前推進，造橋鋪路是給大家用的，不是不喜歡還要做的」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法