屏東國道客運服務不中斷 統聯9/8起接駛2條國光客運路線

屏東縣境內由國光客運營運的2條國道客運路線，9月8日起將由統聯客運公司接手服務。（屏東縣政府提供）

2025/09/02 17:09

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國光客運公司為改善財務狀況，8月底起陸續進行營運調整，計畫停駛部分虧損客運路線；屏東縣境內由國光客運營運的國道客運路線共有2條，已確定由統聯客運公司接手，並自本（9）月8日起接駛。

屏東縣政府表示，目前屏東縣境內共有3條國道客運路線，其中國光客運行駛屏東到台中（1873）、屏東經台中朝馬到台北（1839）的國道客運路線，2路線經路線主管機關多方協調，後續將確定交由統聯客運公司接續代駛，相關程序正辦理中。

屏縣府說明，本次營運調整將利用既有場站、人員接手營運，服務班次暫不影響既有搭乘旅客，相關異動資訊將於停靠站牌、場站、官網及公車動態資訊平台公告，方便民眾查詢，縣府也將持續與公路局與各客運業者共同努力，持續提供縣境內公共運輸服務，確保基本行的權益不受影響。

交旅處表示，詳細資訊可上屏東縣府交通旅遊處官網－便民服務－公共運輸相關服務查詢，或至「屏東go交通」粉絲專頁，也可下載「屏東go好玩」、「屏東公車」APP。

