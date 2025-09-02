新埔狗園受虐犬10隻代養回歸飼主 動保所收容24隻

新竹縣動保所官員在志工們的協助下，完成把新埔狗園就地安置的24隻狗狗沒入帶回收容所的工作。（記者黃美珠攝）

2025/09/02 17:12

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣8月中被查獲有10隻狗活活被餓死的藍姓男子新埔狗園，經新竹縣動物保護防疫所委外飼育、照料、送醫，倖存的35隻已有10隻回到主人身邊，就地安置的24隻也從骨瘦如柴、精神委靡狀態，迅速長肉變得活潑、好動，已全數沒入帶回動保所附設收容所收容，後續完成基礎健檢等，就將開放認養。

動保所表示，8月12日查獲的藍男狗園，倖存犬的去留一度引發各界關注。他們因需釐清這批狗是否有主等，才能推進沒入、收容程序，期間配套盤點收容空間，直到週一才全部帶回。

動保所技正林志成說，倖存犬除查獲當天有1隻年老且極度孱弱被緊急送醫，其餘34隻就地安置。期間，負責照料的社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會，不僅把現場充斥排泄物和屍臭的環境整頓、清消乾淨，還闢出運動場，幫助倖存犬早日康復，使得原本瘦弱到只剩皮包骨、餓到無法站立的狗狗，現在不僅都長胖了、精神也變好了。有10隻經查有主，只是交由藍男代養，現已領回。

動保所雖接獲藍男每隻收費5萬、10萬代養的檢舉，但迄無狗主出面作證；藍男是否有涉及非法勸募狗糧、經費等，則已交相關單位深入查證。但單就10隻狗不幸被活活被餓死的事實，動保所將依法交司法單位究辦。

至於倖存犬沒辦寵物登記和絕育部分，動保所共已開罰26萬5千元，勒令藍男禁養且沒入剩下的24隻帶回收容，後續替這批狗狗打疫苗、驅蟲等，全部照顧妥當且完成動保案件相關程序就會開放認養。

新竹縣動保所官員在志工們的協助下，完成把新埔狗園就地安置的24隻狗狗沒入帶回收容所的工作。（記者黃美珠攝）

在志工的協助下，藍男承租的土地上多了一處狗狗運動場。（記者黃美珠攝）

新竹縣動保所官員們把24隻藍男狗園內的倖存犬全部帶回收容所收容。（記者黃美珠攝）

