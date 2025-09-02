為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新埔狗園受虐犬10隻代養回歸飼主 動保所收容24隻

    新竹縣動保所官員在志工們的協助下，完成把新埔狗園就地安置的24隻狗狗沒入帶回收容所的工作。（記者黃美珠攝）

    新竹縣動保所官員在志工們的協助下，完成把新埔狗園就地安置的24隻狗狗沒入帶回收容所的工作。（記者黃美珠攝）

    2025/09/02 17:12

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣8月中被查獲有10隻狗活活被餓死的藍姓男子新埔狗園，經新竹縣動物保護防疫所委外飼育、照料、送醫，倖存的35隻已有10隻回到主人身邊，就地安置的24隻也從骨瘦如柴、精神委靡狀態，迅速長肉變得活潑、好動，已全數沒入帶回動保所附設收容所收容，後續完成基礎健檢等，就將開放認養。

    動保所表示，8月12日查獲的藍男狗園，倖存犬的去留一度引發各界關注。他們因需釐清這批狗是否有主等，才能推進沒入、收容程序，期間配套盤點收容空間，直到週一才全部帶回。

    動保所技正林志成說，倖存犬除查獲當天有1隻年老且極度孱弱被緊急送醫，其餘34隻就地安置。期間，負責照料的社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會，不僅把現場充斥排泄物和屍臭的環境整頓、清消乾淨，還闢出運動場，幫助倖存犬早日康復，使得原本瘦弱到只剩皮包骨、餓到無法站立的狗狗，現在不僅都長胖了、精神也變好了。有10隻經查有主，只是交由藍男代養，現已領回。

    動保所雖接獲藍男每隻收費5萬、10萬代養的檢舉，但迄無狗主出面作證；藍男是否有涉及非法勸募狗糧、經費等，則已交相關單位深入查證。但單就10隻狗不幸被活活被餓死的事實，動保所將依法交司法單位究辦。

    至於倖存犬沒辦寵物登記和絕育部分，動保所共已開罰26萬5千元，勒令藍男禁養且沒入剩下的24隻帶回收容，後續替這批狗狗打疫苗、驅蟲等，全部照顧妥當且完成動保案件相關程序就會開放認養。

    新竹縣動保所官員在志工們的協助下，完成把新埔狗園就地安置的24隻狗狗沒入帶回收容所的工作。（記者黃美珠攝）

    新竹縣動保所官員在志工們的協助下，完成把新埔狗園就地安置的24隻狗狗沒入帶回收容所的工作。（記者黃美珠攝）

    在志工的協助下，藍男承租的土地上多了一處狗狗運動場。（記者黃美珠攝）

    在志工的協助下，藍男承租的土地上多了一處狗狗運動場。（記者黃美珠攝）

    新竹縣動保所官員們把24隻藍男狗園內的倖存犬全部帶回收容所收容。（記者黃美珠攝）

    新竹縣動保所官員們把24隻藍男狗園內的倖存犬全部帶回收容所收容。（記者黃美珠攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播