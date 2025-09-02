為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    北市發放重陽敬老禮金 用敬老卡靠卡領取還可抽最高獎金8888元

    台北市政府於本月1日開始發放重陽敬老禮金，將有超過56萬名長者受惠。此外，今年也提高85歲至98歲（原住民為75歲至88歲）長者領取金額至3000元。（記者蔡愷恆攝）

    台北市政府於本月1日開始發放重陽敬老禮金，將有超過56萬名長者受惠。此外，今年也提高85歲至98歲（原住民為75歲至88歲）長者領取金額至3000元。（記者蔡愷恆攝）

    2025/09/02 17:03

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市政府於本月1日開始發放重陽敬老禮金，將有超過56萬名長者受惠。此外，今年也提高85歲至98歲（原住民為75歲至88歲）長者領取金額至3000元。社會局表示，可透過敬老卡、匯款或至各區公所領取。社會局長姚淑文建議，長輩可優先選擇敬老卡靠卡領取，或申請金融機構匯款禮金，省時又安全。

    社會局今年調整發放標準，114年12月31日滿85歲至98歲長者（原住民為75歲至88歲）可領3000元。敬老禮金發給對象為設籍本市、且至重陽節當日已達3個月以上，且於當年12月31日年滿65歲至84歲（原住民為55歲至74歲）之長者致送1500元、85歲至98歲（原住民為75歲至88歲）之長者致送3000元及99歲（原住民為89歲）以上長者致送10000元及禮品一份。

    今年度重陽敬老禮金將於9月1日正式發放，長者可依個人需求選擇不同領取方式。凡持敬老卡或愛心卡（敬老註記）者，可於本月1日至9月30日到四大超商、美廉社或台北捷運機臺嗶卡領取；選擇匯款者須於10月9日前線上填寫「台北市政府重陽敬老禮金匯款同意書」或親至各區公所社會課辦理紙本，社會局於10月29日匯款至指定帳戶；欲領取現金者可於11月12日至11月15日，依各區公所公告至定點領取。此外，99歲以上長者（原住民為89歲）若選擇匯款，將於10月至11月初由專人親送禮品到府。

    今年悠遊卡股份有限公司與社會局推出「敬老卡靠卡加碼抽獎活動」，只要長輩使用敬老卡靠卡領取北市重陽敬老禮金，即可參加抽獎，最高獎金達8888元。在統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK超商、美廉社、家樂福、義美、棉花田、康是美、杏一、維康、必勝客、肯德基、宜蘭傳藝園區及環球購物中心等15個合作通路消費，享有專屬優惠。另外，本月1日至30日，符合重陽敬老禮金領取資格、且首次註冊「悠遊付」（Easy Wallet）的新會員，還可額外獲得500元重陽大禮包。

    台北市長蔣萬安表示，面對超高齡社會，推動尊重與照顧長者的政策至關重要，市府除持續發放重陽敬老禮金外，也積極打造社區各項長者服務，如社區照顧關懷據點佈建、老人日間照顧中心、老人機構品質管理及科技照顧等，期望在各階段長者都能安心在台北生活。

