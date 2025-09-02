白天變黑夜！ 彰化濁水溪口驚見30公尺高沙塵暴

彰化溪州濁水溪河床出現驚人沙塵暴，捲起逾30公尺高沙牆，天空瞬間轉為陰暗。（民眾提供）

2025/09/02 16:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕中央氣象署今（2日）下午發布大雨特報，新竹至台南地區可能發生大雨，須注意雷擊及強陣風，結果下午2點，彰化天空突然烏雲密布，溪州濁水溪河床更出現驚人沙塵暴，捲起逾30公尺高沙牆，天空瞬間變為烏黑，過了10分鐘才消退，但已嚇壞不少在附近耕作的農民，直呼「以為世界末日來臨」。

「第一次看到這麼大的沙塵暴」當地農民回憶，大概下午2點，當時在西螺大橋跟溪洲大橋中間的河川地忙著農作，突然發現堤防下方河床揚起沙塵揚起沙塵暴，而且風暴不斷擴大，且不斷向堤防方向推進，只能趕緊找遮蔽處躲避，整個過程持續約10分鐘，場面駭人。

請繼續往下閱讀...

縣議員李俊諭指出，濁水溪河床發生沙塵暴並非首次，特別是在大雨來臨前，強風容易捲起河床沙土。這種沙塵暴夾帶灰黑沙石，天空先呈現紅色，隨後轉為灰黑，宛如火燒濃煙，視覺效果相當震撼。他呼籲政府應積極整治濁水溪揚塵問題，避免類似情況再度發生。

除此之外，彰化市出現雷陣雨，閃電不斷劃破天際，沒多久就下起傾盆大雨，不少騎士來不及換穿雨衣，直接淋成落湯雞。

沙塵暴過了10分鐘才消退，嚇壞不少在附近耕作的農民，直呼「以為世界末日來臨」。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法