海味嘉年華千人宴10/4登場 每桌4500元接受預約

嘉義縣長翁章梁（中）代言布袋鎮公所舉辦的「海味嘉年華」。（記者蔡宗勳攝）

2025/09/02 16:44

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕由嘉義縣布袋鎮公所舉辦的「海味嘉年華」千人宴，10月4日將於高跟鞋教堂登場，公所今在縣府招商空間舉行宣傳記者會。布袋鎮長蔡瑋傑說，今年菜色囊括布袋在地各式海味及特色料理，每桌只要4500元，即日起接受預約，歡迎民眾手刀報名，錯過要再等1年。

年度盛事「海味嘉年華」記者會邀請療癒歌姬陳怡婷代言，並獻唱「簡單就好」，唱出布袋新鮮食材僅需簡單調味，即可展現鮮美風味；並安排總鋪師林茂欽指導嘉義縣長翁章梁與陳怡婷煎虱目魚肚，雖然過程因熱油噴濺有些驚險，仍煎出色香味俱全令人食指大動的虱目魚肚，翁章梁還把自己煎的虱目魚肚吃光光。

翁章梁表示，千人宴將布袋的龍虎石斑、台灣鯛、老菜脯、烏魚子、虱目魚丸及文蛤等鮮美食材融入菜色，每年推出都造成熱烈迴響，現已開放預訂，請民眾把握機會。

蔡瑋傑說，「海味嘉年華」活動10月4日在布袋高跟鞋教堂舉辦，當天從下午2點半開始一系列豐富活動內容，包括「嘉鄉寶藏市集」、「食魚教育闖關」、「趣味互動展區」、「創意手作 DIY」、「免費美食品嚐」及重頭戲「千人海味饗宴」。

蔡瑋傑指出，公所精心策畫、挑選食材，推出豐富菜色，菜色囊括布袋在地各式海味及特色料理，包括鮮活絕品清蒸魚、好美蛤蜊燴絲瓜、澎派鮮味牛奶鍋、黃澄烏金富米糕、經典好味糖醋魚、鮮味盈滿冰鎮蝦、黑金養生燉雞湯、醃脆鹽瓜鮮魚肚、思慕魚丸玉子蒸等。

布袋鎮公所舉辦的「海味嘉年華」每桌4500元。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁與療癒歌姬陳怡婷（左）示範煎虱目魚肚。（記者蔡宗勳攝）

