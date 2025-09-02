台南台語月「台語入厝」登場 闖關蒐集12神明體驗巷弄文化

9月「台南台語月」熱鬧登場，2日舉行啟動儀式，市府副秘書長徐健麟、文化局長黃雅玲等人出席，氣氛熱烈。（台南市政府提供）

2025/09/02 16:34

〔記者王姝琇／台南報導〕「台南台語月」於9月熱鬧登場，今年主題為「台語入厝」，標語「咱的話，蹛佇（住在之意）生活內」，象徵台語不只是課本上的文字，而是要回歸家庭與社會，真正成為日常語言。文化局長黃雅玲等人今天出席活動啟動儀式。

文化局以「入厝」意象串聯鴨母寮市場、德盛米廠、十八卯茶屋、小南天福德祠等10處在地空間，規劃台語入厝闖關，並與店家合作設置QR Code，讓民眾透過Reels短影音與線上遊戲蒐集「12神明」電子圖檔，體驗巷弄中的台語文化。

展演節目「市井潮語」系列，推出由知名歌仔戲演員米雪主演的《鶯鶯》、以許石音樂為發想的《六月茉莉》、傳統笑科唸歌《老曲盤裡的笑科唸歌》、終戰80週年紀念讀劇《南島孤影》，邀在地藝術團隊共創，讓台語在小巷舞台展現新潮風貌。

其中主題活動日「台語遊樂園」，更呼應文化部台語家庭政策，由在地台語家庭共同策劃，強調台語要從客廳談笑、餐桌互動，到阿公阿嬤教孫仔做童玩，世代共學、代代傳承，真正「入厝」於家庭日常。

黃雅玲表示，今年特別融入信仰文化，以八仙綵為靈感設計「神明蒐集」行動，帶民眾在走讀與遊戲中自然說台語、分享生活。市府副秘書長徐健麟說到，台南是文化重鎮，台語是市民的重要文化資產，透過台語月系列活動，不僅要讓年輕世代感受母語魅力，更要讓不同世代找到共同語言，實踐「語言就是生活」的理念。

今年台南台語月以「台語入厝」為主題，打造世代共語的台語日常。（台南市政府提供）

