    首頁　>　生活

    宜蘭沿海擬設14部風機 環境部長彭啓明：不支持也不鼓勵但會嚴審

    宜蘭海岸線擬設14部風機引發反彈，環境部長彭啟明（右3）今天現勘，與鄉親高喊「守護宜蘭，拒絕風機」。（記者江志雄攝）

    宜蘭海岸線擬設14部風機引發反彈，環境部長彭啟明（右3）今天現勘，與鄉親高喊「守護宜蘭，拒絕風機」。（記者江志雄攝）

    2025/09/02 16:24

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕台亞風能旗下的宜風電力公司籌備處，相中宜蘭縣五結鄉及蘇澳鎮海岸線設置14部風力發電機，引發強烈反彈。環境部長彭啓明今天（2日）下午到五結現勘時說，環境部不支持也不鼓勵，但會嚴審把關，並與鄉親振臂高喊「守護宜蘭，拒絕風機」表達立場。

    這項宜風陸域風力發電計畫將新建14部陸域風機，每部相隔500公尺，綿延7公里，外界擔心風機會影響居民生活品質，破壞鄰近的蘭陽溪口、國家級五十二甲濕地、無尾港水鳥保護區的候鳥棲息環境，地方人士群起反對。業者原訂今天在五結鄉召開說明會，因活動場地租用遭拒被迫取消。

    立委陳俊宇今天邀請彭啟明現勘，他指出，宜風陸域風力發電計畫鄰近水鳥保護區與國家級濕地，當地不容大肆開發破壞，要求業者另覓合適地點。宜蘭縣野鳥學會理事長莊浩然說，五結及蘇澳海岸線是國內最大的小燕鷗繁殖地，若貿然設風機，生態將面臨浩劫。

    五結鄉沈德茂說，五結鄉公所已通知鄉內的社區活動中心、廟宇，勿出借場地給投資廠商召開說明會，不讓業者有可乘之機；蘇澳鎮長李明哲說，蘇澳鎮也會跟進，讓業者知難而退。

    彭啓明回應，台灣是法治社會，廠商有權提出投資計畫，環境部將以保護環境及居民生活品為最優先考量，過去半年有3案送到環境部審查，其中1案退回，其他兩案可能會被撤除，宜蘭這案仍在開發意見書階段，尚未送到環境部，環境部若受理一定會嚴審。

    彭啓明說，風機設置地點距離住家500公尺以內一定要做環評，宜蘭鄉親的心聲，他都聽到了，身為環境部長的立場就是不鼓勵也不支持，包含太陽光電、陸域風機，環境部會幫大家嚴格把關，有問題會在前端先做妥善處理。

    宜蘭縣野鳥學會理事長莊浩然（右）說，五結及蘇澳海岸線是國內最大的小燕鷗繁殖地，若貿然設風機，生態將面臨浩劫。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣野鳥學會理事長莊浩然（右）說，五結及蘇澳海岸線是國內最大的小燕鷗繁殖地，若貿然設風機，生態將面臨浩劫。（記者江志雄攝）

    蘭陽溪口是重要的候鳥棲地。（宜蘭縣野鳥保護學會總幹事陳樹德提供）

    蘭陽溪口是重要的候鳥棲地。（宜蘭縣野鳥保護學會總幹事陳樹德提供）

    宜風電力公司籌備處相中宜蘭縣五結鄉及蘇澳鎮海岸線設置14部風機。（讀者提供）

    宜風電力公司籌備處相中宜蘭縣五結鄉及蘇澳鎮海岸線設置14部風機。（讀者提供）

